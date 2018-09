Friskare Melander i "katastrofuppsättning"

Fakta

"The play that goes wrong" handlar om en amatörteatergrupp som ska sätta upp en föreställning om ett klassiskt mordmysterium. Den är översatt och regisserad av Sven Melander.

"The play that goes wrong" hade urpremiär i London 2014 och har satts upp på flera ställen runt om i världen, bland annat Kina, USA och Nya Zeeland.

Medverkar i pjäsen gör Andreas T Olsson, Niklas Jönsson, Cornelius Löfmark, Susanne Thorson, Sanna Persson Halapi, Robin Stegmar, Simon “Chippen” Svensson och Robert Rydberg.