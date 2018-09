Elbluffare stal smycken hos 95-åring

Under måndagen blev en kvinna bestulen i sin lägenhet av en man som uppgav sig komma från ett elbolag. Polisen känner igen tillvägagångssättet och uppmanar nu allmänheten att höra av sig om man varit med om samma sak.

En kvinna i 95-årsåldern kom under måndagseftermiddagen hem till sitt bostadshus vid 15-tiden. I trappuppgången stötte hon på en för henne okänd man. Han gick in i hissen samtidigt som henne och berättade att han skulle till samma våning som kvinnan. När de gick av sa han ”jaha, men det är ju dig jag ska in till för jag ska kontrollera spänningen i elnätverket”.

Kvinnan släppte in honom i lägenheten där han började gå runt och testa olika elektroniska grejer som lampor, tv, köksfläkten med mera. Han bad kvinnan vara i köket där hon skulle hålla i en glödlampa och en tråd, och kontrollera om lampan tändes när mannen gjorde olika saker i lägenheten.

Han berättade också att han behövde kontrollera proppskåpet.

Kvinnan började ana oråd och sa till slut åt mannen att gå, och det gjorde han. När hon sedan gick runt och tittade i lägenheten upptäckte hon att smycken saknades.

– Vi har sett det här tillvägagångssättet tidigare. Att man ska kontrollera proppskåp och spänningar. Det handlar om att lura sig in i en lägenhet och ge intrycket av att vara från ett seriöst bolag, säger Nils Norling pressinformatör på Malmöpolisen.

– Någon har sagt att man är från Malmö universitet och ska göra någon typ av undersökning. Eller så är man från hemtjänsten.

En polisanmälan är gjord om grov stöld och polisen har fått bra signalement från kvinnan.

– Det är en man som kanske är 45 år gammal beskriver hon. Han ska ha haft två pärmar med sig. Det är väl i syfte att framställas seriös.

Nils Norling uppmanar alla att aldrig släppa in främlingar i sitt hem.

– Man ska inte släppa in någon som man inte känner. Även om personen säger att det är något fel i lägenheten. Man ska göra en kontroll själv och ringa till företaget som personen uppger sig komma ifrån.

– Vi har faktiskt exempel där någon ringt och sagt att de ska skicka sin reparatör Martin som ändå är i området. Även där bör man ringa företaget innan för att kontrollera.

Polisen har inlett en förundersökning och är intresserad av att veta om fler känner igen tillvägagångssättet.

– Då ska man kontakta oss. Även om man inte släppt in personen vill vi att de hör av sig. Det handlar om att vi ska lägga ett pussel.