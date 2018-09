Nya Trump-boken trycks i en miljon exemplar

Den kontroversiella boken om USA:s president Donald Trump är en succé redan innan den nått bokhandlarna, rapporterar CNN

The Washington Post-journalisten Bob Woodwards "Fear: Trump in the White House", som släpps officiellt på tisdagen, har enligt förlaget tryckts upp i en miljon exemplar. Boken är den sjätte mest sålda boken på Amazon i år, enbart tack vare förhandsbeställningarna.

Innehållet baseras på intervjuer med flera personer, inte avslöjade med namn, som arbetar nära president Donald Trump i Vita huset. Boken lyfter bland annat fram deras frustration över presidentens paranoia och dagliga utbrott. Dagen före boksläppet twittrade Trump att den är "ett skämt".