Alice Jacobsen hade egentligen avslutat karriären som handbollstränare. Men när hon fick frågan om att ta rollen som assisterande tränare i Lugis damlag kunde hon inte tacka nej.

– Mitt liv är handboll, det har blivit en livsstil. Och man ska aldrig säga aldrig tydligen, säger Alice Jacobsen när Hallå ringer upp henne för att prata lite om det nya uppdraget.

Alice Jacobsen har en lång idrottskarriär bakom sig. Handbollsintresset väcktes i Danmark där hon växte upp. När hon som 20-åring flyttade till Sverige fortsatte hon att spela här, bland annat spelade hon i elitserien i Göteborgsklubben Heim och i Eslöv.

Under 1990-talet blev hon ungdomsledare i Lugi för att gå vidare till att bli assisterande tränare för Lugis herrlag, en position som ingen kvinna tidigare haft. 13 säsonger hann hon med och ett par år senare gick hon över till damlaget där hon som assisterande tränare till Dragan Brljevic var med och tog laget till SM-final 2012.

– Efter det kände jag mig ganska färdig med tränaruppdraget. Jag var trött på att åka buss genom hela Sverige och kände att 'nu är det slut, nu är det dags att göra något annat'. Jag tränade istället ett pojklag ett tag, och det var jättekul, men det är ju något helt annat när det inte är på elitnivå, säger Alice som de senaste året även har jobbat på Lugis kansli.

Men så en dag fick hon frågan om att åter gå in som assisterande tränare till Dragan Brljevic.

– Ja, skrattar hon. Man ska aldrig säga aldrig, tydligen. Jag kunde inte säga nej till detta. En stor anledning är att det är ett sådant härligt gäng, det är tjejer som verkligen går in för detta. De är jätteambitiösa och det passar mig - om jag ger mig in i något så gör jag det med 100 procents energi.

– Dessutom är Lugi föreningen i mitt hjärta, en förening som jag tycker väldigt mycket om att vara en del av, säger hon.

En annan anledning till att hon bestämde sig för att tacka ja är att hon känner tränaren Dragan Brljevic väl sedan tidigare och att de är ett team som kompletterar varandra väl.

– Min uppgift är att vara med och stötta Dragan som har huvudansvaret. Min starka sida som tränare är coachingen, att peppa och förbereda spelarna innan de går in på plan och under matchen. Jag har ju stor erfarenhet, både av att själv ha spelat och från mina år som tränare. Under matcherna är jag väldigt engagerad och lever mig verkligen in i spelet.

Inför starten ska Alice Jacobsen sätta sig ner och planera för säsongen. Vilka mål som tränarduon har för damlaget vill Alice inte kommentera än.

– Det handlar också för mig om att sätta mig mer in i laget och lära känna dem bättre. Det känns jättegott att vara tillbaka och det ska bli både kul och spännande att sätta igång, säger Alice Jacobsen.