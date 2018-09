Blandat på Wall Street

USA-börserna stängde blandat, trots att signaler om att USA kan tänka sig en ny förhandlingsrunda med Kina rörande handeln väckte viss optimism på Wall Street.

Under kvällen svensk tid presenterade Apple sina nya telefoner: Iphone Xs och Xs Max. Bolagets aktie, som ökade under gårdagen inför lanseringen, backade under onsdagen med minus 1,2 procent.

Energisektorn gynnades av ett höjt oljepris i kölvattnet av orkanen Florence som närmar sig USA – samt att USA:s sanktioner mot Iran beräknas få ytterligare effekt. Oljejättar som Chevron och Exxon lyfte 0,7 respektive 0,3 procent.

Dow Jones industriindex steg 0,1 procent, Nasdaqs kompositindex gick ned 0,2 procent och S&P500 stängde marginellt försvagat.