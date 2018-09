Aguilera vill göra duett med Spears

Christina Aguilera och Britney Spears utmålades som konkurrenter under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet. Men ovänskapen var bara ett påhitt av medierna, enligt Christina Aguilera som i en intervju i pratshowen Jimmy Kimmel under onsdagen hävdar att hon gärna vill spela in en duett med sin kollega.

– Det var uppenbart att folk ansåg att det fanns en Britney/Christina-rivalitet. Om vi hade haft sociala medier på den tiden så hade vi förmodligen gjort en låt tillsammans för att krossa alla rykten, säger Christina Aguilera.

Kimmel anmärker då att det fortfarande skulle kunna vara en bra idé och Aguilera instämmer i att det förmodligen inte är för sent.

Spears och Aguilera lärde känna varandra när de båda var fasta medlemmar i ensemblen i tv-programmet "The Mickey Mouse Club" under sina tidiga tonår. De framträdde tillsammans på MTV-galan år 2000 och tre år senare uppträdde de båda tillsammans med Madonna, som då gav båda sångerskorna varsin berömd kyss.