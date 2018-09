Grotescos flyktingmusikal vann Guldrosen

Fakta

Tv-festivalen Rose d'Or föddes 1954 i Montreux i Schweiz och gick under många år under namnet Montreux-festivalen. 1961 togs festivalen över av Eurovision, som sorterar under den europeiska radio- och tv-unionen, EBU. Numera arrangeras tävlingen på olika platser i Europa varje år.

Svenska program har tilldelats priser flera gånger, bland annat Silverrosen och Bronsrosen, som numera är borttagna, och det särskilda humorpriset.

1962 vann Åke Falcks bidrag "Kaskad" både Guldrosen och presspriset.

1973 fick "Not so very important people" både Guldros och presspris. För programmet stod Torbjörn Axelman, Lars Egler och Lee Hazelwood.

1987 vann Helt Apropå-gänget Guldrosen med programmet "The Prize".

2002 vann "Hipp hipp" första pris i humorkategorin.

2014 fick online- och radioprogram för första gången vara med och tävla, och då erövrade radioprogrammet "Spanarna i P1" en Guldros.

2016 vann det årets svenska produktion av Eurovision Song Contest.

Källa: EBU, TT