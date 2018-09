Olivia Nelson lutar sig hårt mot diskbänken

Olivia Nelson EP?. For you

En ep kallar London-sångerskan Olivia Nelson det här släppet, men ”For you” är i allt väsentligt ett regelrätt album, ett som bottnar i något slags neosoul men ivrigt lånar från både electro, ballad-r&b och danspop.

Den mixen är i sig kanske inte så originell – alla från Solange till Ella Mai landar ungefär där – men där de gärna lutar sig mot soulens blommiga bildspråk lutar Olivia Nelson sig snarare mot diskbänken.

Wine stains on the carpet, dirty laundry on the floor, sjunger hon i ”Way back when”, en låt om hur ett sambo­förhållande gått från romantisk önskedröm till sunkig och syrefattig vardag. Ett par låtar senare, när svartsjukan galopperar i kroppen, kokar hon ner känslan ännu hårdare: I didn't know what to do when I saw you standing with that girl.

I kategorin uppbrotts­album är det inte likt just något annat, men så är Olivia Nelson också en artist med ett rätt eget förhållningssätt till sin genre.

Hon debuterade i eget namn i fjol med singeln ”Cleopatra”, och precis som då präglas ”For you” av en aning hemmasnickrad demo­känsla, men själva låthantverket har vässats ordentligt. Balladen ”Smother me” från tidigare i år blev redan vid släppet en välförtjänt indie­hit med sina funkgitarrer och skeva pianointro, men Nelson och producenten Jarreau Vandal har matchat den med en svit lika anspråksfulla som tjusiga melodier, präglade av en djup förståelse för soulens alla växlingar men också av en påtaglig fräschör i sound och tonfall, precis som man kan vänta sig av en artist som bara fyllt 21.

Jag orkar knappt tänka på hur bra hon kommer att vara när hon är 31.

