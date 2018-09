Restaurangattack var hämndaktion mot Sverige

Den 22-årige man som misstänks för att ha kastat attrapper av brandbomber mot en restaurang i Ängelholm säger själv att han är anhängare till IS och skulle hämnas på Sverige.

Brottet bedöms dock inte som terroristbrott utan 22-åringen åtalas misstänkt för bland annat grovt olaga hot samt misshandel alternativt vållande till kroppsskada. Gärningen uppnår inte alla rekvisit i lagstiftningen för att den ska bedömas som ett terroristbrott.

– Bland annat ett objektivt rekvisit att det (brottet) allvarligt ska ha skadat Sverige och det uppfyller det inte, säger Hans-Jörgen Hanström, åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål, till TT.

Den 22-årige mannen har under utredningen uppgett att han är anhängare till Islamiska staten (IS) och ville varna Sverige eftersom att han uppfattat det som att Sverige varit med och bombat mot IS.

– Det innersta syftet är inte bara att slå sönder en ruta utan han ville hämnas i detta avseende, säger Hans-Jörgen Hanström.

Det fanns inte någon brandfarlig eller explosiv vätska i brandbombsattrapperna men två kvinnor skadades då de träffades av glassplitter.

– De innehöll mousserande, icke alkoholhaltigt, vin. Det var mer som skrämsel. Det har inte varit fara för någons liv, säger åklagaren.

Runt midjan hade 22-åringen även ett massagebälte, som kunde uppfattas som ett bombbälte.

– Enligt någon uppgift i utredningen ska det ha blinkat och sedan en sladd som han hade ner i fickan där det fanns en kontrollenhet. Det var framför allt det här som gjorde att det kanske var en bomb. Därför blev det stora avspärrningsytor och han fick ligga kvar på platsen i flera timmar, säger Hanström.

Förutom de två attrapperna som 22-åringen kastade in genom fönstret hade han ytterligare fem attrapper på sig och en stor kniv.

Mannen kunde gripas nära brottsplatsen av ordningsvakter. Han åtalas även för brott mot knivlagen och våldsamt motstånd.