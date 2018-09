Sex Pistols-basist mötte fansen i Malmö

På onsdagskvällen spelade Sex Pistols originalbasist Glen Matlock på Folk å Rock i Malmö. Men timmarna innan mötte han fans på kvarterskrogen Vinnys på S:t Knut.

Glen Matlock har skrivit in sig i musikhistorien som den förste basisten i punklegendarerna The Sex Pistols. Men efter bara två år lämnade han bandet och ersattes av Sid Vicious. Anledningen sägs ha varit att Matlock gillade The Beatles, något som tydligen inte var populärt bland de andra.

Men det klassiska punkalbumet ”Never mind the bollocks, Here’s the Sex Pistols” från 1977 innehåller elva låtar, varav nio har Glen Matlock som är en av låtskrivarna. Bland annat klassiker som ”God save the queen”, ”Anarchy in the UK” och ”Pretty vacant”.

Sedan Matlock lämnade bandet har han spelat med The Rich Kids, men även Iggy Pop och The Damned.

Till Malmö kom han på onsdagen för att göra en soloshow på Folk å Rock. Mer ovanligt var dock att arrangörerna bakom Knutkalaset fixade till en så kallad meet-and-greet på kvarterspuben Vinnys. Kön ringlade sig lång av fans som ville ta en bild eller få en skiva signerad med den legendariske basisten.