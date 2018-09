Trots svårigheterna enas Malena Ernmans familj i kampen för klimatet

Malena Ernman berättar öppenhjärtigt om de stora kriser hennes familj genomgått. Men också om hur hon, hennes man och deras två döttrar, trots svårigheterna enas i kampen för klimatet.

Malena Ernman & Svante Thunberg BOKEN. Scener ur hjärtat. Polaris.

Kändisar har i alla tider använt sitt kändisskap för olika typer av opinionsbildning, i rörelser eller i enstaka frågor. Minns till exempel hur det var på åttiotalet när en hel drös artister med Bob Geldof i spetsen ställde upp för barnen i Etiopien med sin Live Aid-gala. Nuförtiden försiggår mycket av den kampen på sociala medier, med allt vad det innebär av utsatthet.

Operasångerskan Malena Ernman har sedan länge varit aktiv i såväl integrations- som klimatfrågor (två heta potatisar bland nättrollen), och det räcker att hänga runt en stund på hennes öppna Instagramkonto för att inse hur mycket ris och ros en kändis som tar ställning idag mottar. Också Malena Ernmans dotter, 15-åriga Greta Thunberg, den unga klimatstrejkaren som det gick att läsa om här i tidningen häromdagen , har fått sin beskärda dos av drev.

Idag utkommer Malena Ernmans och maken Svante Thunbergs bok ”Scener ur hjärtat”. Det är Ernman som berättar, men det är uppenbart att inte bara Svante Thunberg, utan också Greta och lillasyster Beata varit i högsta grad delaktiga i skrivandet. Boken är resultatet av en familjs gemensamma kamp och ansträngningar: både ett porträtt av en enskild familjs väg in i mörkret och av en planet på väg åt samma håll.

”Det här är min historia”, inleds boken, men författarna förklarar snabbt att det finns andra saker som är viktigare än en operasångerskas liv. Som tillståndet i landet, i skolan, inom barn- och ungdomspsykiatrin, och inte minst den akuta klimatkrisen. Det som börjar som en berättelse om familjen Ernman-Thunberg blir snart en diagnos av oss alla. Det är stark och angelägen läsning.

I förpuberteten får Greta stora problem med att äta. På kort tid rasar hon över tio kilo i vikt och situationen är mycket allvarlig. För familjen stannar hela livet upp. Föräldrarna hjälper Greta att under uppsikt få i sig de få saker hon förmår äta: gnocchi, avokado och ris. Efter ett stort antal undersökningar, fysiska och psykiska, diagnosticeras Greta med Aspergers, högfungerande autism och tvångssyndrom. Familjen bygger sakta upp en tillvaro som fungerar hjälpligt, med resursskola och matdagbok. Greta hittar sitt eget sätt att hantera tillvaron: inspirerad av sina klimatengagerade föräldrar gräver hon ner sig i miljöfrågor, blir alltmer uppfylld – och påläst.

Men frågorna, menar författarna, hänger ihop på ett djupare sätt än så, och den analysen utgör på sätt och vis grundbulten i ”Scener ur hjärtat”. ”Det som drabbade vår äldsta dotter går inte att helt och hållet bortförklara med nån bokstavskombination”, konstaterar de. ”I slutändan fick hon helt enkelt inte ihop det”. Med Marx ord kan man konstatera att Greta blivit alienerad, och det till den grad att kroppen vänt sig mot henne. Ernman beskriver ett samhälle så kallt och konsumtionsinriktat, så fattigt på resurser till de svaga och med så högt uppdrivet tempo att de som är känsligt lagda reagerar med denna fulla kraft: ”Hon var barnet, vi var kejsaren. Och vi var alla nakna”.

När så situationen med Greta någorlunda stabiliserats händer det oerhörda: mönstret upprepas med lillasyster Beata. Flickan går längre och längre in i en kris kantad av raseriutbrott och kaosbeteende, utreds av BUP men passar inte riktigt in i några mallar. Till sist får hon diagnosen ADHD med drag av Aspergers, tvångs- och trotssyndrom. I familjen börjar helvetet om, om det nu någonsin har upphört.

Samtidigt enas alltså de fyra i kampen för klimatet. Familjen Erman gör en socialistisk och grön analys av situationen, där det ena hänger ihop med det andra: den psykiska ohälsan, inte minst bland flickor, bristen på jämställdhet, klassamhället – allt hänger samman med en maskulin livsstil som genomsyrar samhället, men som också är möjlig att bryta med. Och det är i klimatfrågan allt måste ta sin början.

Författarnas tro på att snabb samhällsförändring inte bara är nödvändig utan också möjlig är inspirerande. De vågar vara på samma gång dystopiska och optimistiska, personliga och faktatunga, och de drivs av en stark övertygelse om att enskilda människor kan göra riktigt stor skillnad. Människor som Malena Ernman själv: kändisar, influensers, kungar eller påvar.

Själv är jag mer skeptiskt lagd: jag undrar om de stora kapitalkrafterna överhuvudtaget kan brytas ner via influens och inte via lagstiftning? Men för all del – alla krafter är behövliga i kampen för ett hållbart klimat. Och Bob Geldof hade ju faktiskt inte Instagram – hade han haft det hade han kanske utrotat fattigdomen i Etiopien med sin rädda-världen-låt?