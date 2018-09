Malmö

Bildextra: Antikmässa hela helgen på Katrinetorp

Antikmässan Malmö Dekorativa slog upp portarna under fredagen. Under hela helgen fylls Katrinetorp med antikviteter, såväl möbler som mängder av föremål. Under söndagen blir det dessutom extra trångt då den populära bilutställningen Classic Cars dyker upp på området.

Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson Bild: Patrick Persson