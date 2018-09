Garners Instagraminlägg blir Netflixfilm

Skådespelaren Jennifer Garner lade för ett år sedan ut ett inlägg på Instagram där hon beskrev en speciell tradition hon infört i familjen. Konceptet kallas "Yes Day" och går ut på att under en dag per år så måste föräldrar säga "ja" till allt barnen ber om.

Nu har skådespelaren skrivit kontrakt med Netflix där hon både kommer att producera och spela huvudrollen i en kommande film, baserad på barnboken "Yes Day" från 2009, skriver Huffington Post . Det var nämligen från boken, skriven av författaren Amy Krouse Rosenthal, som Garner fick sin idé.

Jennifer Garner har tillsammans med Ben Affleck tre barn som är 12, 9 och 6 år gamla. Hon har berättat för Entertaiment Tonight att hon införde traditionen för fem år sedan, men att hon vanligtvis är en ganska sträng förälder.

– Mina döttrar säger att jag är amish. Jag föredrar att vara sträng, därför är det också skönt att ha en sådan här dag, säger hon.