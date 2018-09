Lyckotripp med slagverk på slak lina

Gong KONSERT · KLASSISKT. "Sounds like: Gong", Dunkers kulturhus 13/9.

Det finns ingen klassisk musikgenre som är lika spännande att se på och lyssna till, som slagverksmusiken. Den brokiga uppsättningen av instrument, de nästan balettaktiga rörelserna och förflyttningarna som musikerna gör under en konsert är fascinerande. En slagverks­konsert kan på detta sätt bli en unik upplevelse när den är som bäst.

Den unga svenska slagverks­gruppen Gong har de rätta förutsättningarna för att axla den mantel som Kroumata lade av efter år av uppslitande rättstvister. Här finns samma blandning av virtuos teknik och smittsam spelglädje. Det är lätt att tappa hakan inför deras skickliga hanterande av de mest intrikata rytmiska mönster, samtidigt som man sitter och ler som en fåne för att de ger publiken en vitamininjektion av musikanteri.

Torsdagens konsert i serien "Sounds like:" på Dunkers kulturhus var en lyckotripp rakt igenom. Vad de än spelade var det lika roligt att höra. Vare sig det handlade om Steve Reichs maniskt framåtdrivande "Mallet quartet" eller István Mártas rått kraftfulla "A doll's house story". För att inte tala Aurél Hollós hysteriskt infallsrika flamencofantasi. Där verkade ingenting vara förbjudet att leka med/spela på.

Men allt var inte kraft och fysisk intensitet. I den svenske tonsättaren Jacob Mühlrads "The preacher's speech" böljade musiken fram och tillbaka i tunna klang­slöjor. Hans version av den musikaliska religionen "ljudendom" var spännande och attraktiv.

En extra krydda vid konserten var de stycken som gruppens egna medlemmar hade skrivit. Johan Söderholms "Jhana" var ett förföriskt vackert regn av klanger och hans "Dukkha" gick i samma stil med ett av tonsättaren nykonstruerat instrument som extra bonus. Frans Klingfors "Abaqua" var ett mer robust verk som hämtade inspiration från bland annat amerikanska drumcorps. Dess hårdsvängande tonspråk var det verkligen svårt att stå emot.

Efter förra årets trevande start fick "Sounds like:" en flygande start med Gong. Nästa konsert med Olle Persson och Norrbotten NEO som bland annat ska framföra Peter Maxwell Davies moderna klassiker "Eight songs for a mad king" lovar att också bli något extra.