Marc Ribot samlar styrkorna och stämmer upp i protestsång

Marc Ribot ALBUM. Goodbye beautiful/Songs of resistance 1942-2018

Victor Jara, dina sånger ska inte bli glömda / Från gitarr till gitarr ska dom spridas över stad och land, heter det i Hoola Bandoolas låt. Men är det verkligen sant? Jag kan erinra mig låtar av Calexico, Bert Jansch, U2 och Chuck Brodsky som handlar om Victor Jaras död, men skulle inte kunna sjunga två rader ur ett enda av skaldens egna alster. Fast det kanske bara är jag.

Marc Ribot bekymras i alla fall över detta fenomen, och har därför samlat och bearbetat kampsånger från två kontinenter, samt skrivit ett par egna, för att för att hålla protestsångstraditionen vid liv. Hur illa ställt det var insåg han vid Occupy Wall Street-­demonstrationerna, och det enda folk kunde enas kring var ett par verser ur Tom Pettys opolitiska "I won't back down".

Här finns sånger från den amerikanska medborgarrätts­rörelsens 60-tal, mexikanska protest­sånger och ballader från partisanernas kamp mot fascisterna i 30-talets Italien. Tom Waits sjunger en, Meshell Ndegeocello en annan, Fay Victor tre.

Är de sångbara, då? Ja, de flesta. Men det mäktigaste med låten "We are soldiers in the army" är det närmast distraherande jazzbrötandet, som låter mer som Ornette Coleman än ett rät­­linjigt demonstrationståg, och duon Steve Earle & Tift Merritts "Srinivas" hettar till på allvar först när gitarristen Marc Ribot överröstar dem för ett långt avslutande solo.

Denna hör ändå till de bästa, men matchas av Ohene Cornelius "Rata de dos patas" som bygger på några rasistiska Trump-citat. Däremot är "Knock that statue down", skriven utifrån Charlottesville och plattans egentligen mest aktuella, ett renodlat pekoral. Ändamålet helgar inte alltid medlen.

FLER TIPS

Big Red Machine (album)

Richard Thompson: 13 rivers (album)

First Aid Kit: All that we get (ep-spår)

David Bowie: Beat of your drum (ny mix av 31 år gammal låt)