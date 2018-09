Pengaregn i SHL – då tvingas Malmö bromsa

Samtidigt som tv-pengarna ökar och SHL-klubbarna satsar ännu hårdare går Malmö åt andra hållet. Efter en jätteförlust på 13,6 miljoner förra säsongen tvingas klubben spara drygt åtta miljoner kronor. – Vi har ett ansvar att överleva som klubb och inte bara tuta på, säger vd:n och sportchefen Patrik Sylvegård.

SHL-klubbarna får den här säsongen runt tio miljoner kronor mer centralt tack vare det nya tv-avtalet med C More. Det centrala avtalet gav tidigare cirka 28 miljoner kronor per säsong, nu är den summan uppe i trakten kring 40 miljoner.