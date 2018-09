Tio dagar av ljusexperiment väntar Malmö

I ovissheten efter valet är åtminstone en sak klar. De kommande tio dagarna ska centrala Malmö flöda av ljus när Metropolis By Light drar igång med ljusexperiment, kärlekstunnel, himmelsljus och en gigantisk kanin.

På fredag kväll är det premiär för ljusarrangemanget Metropolis By Light som flyttar in på Gamla Väster, Universitetsholmen, Mölleplatsen och Kungsparken i tio dagar. På Mölleplatsen har ljuskonstverket Skylight intagit grönytan. Om man placerar sig i mitten kan man se en ljusrektangel skjuta upp i himlen och med en joystick kan man styra vart ljuset hamnar. Men det är bara ett av 44 verk som ingår i Metropolis By Light som projektledaren Sofie Hellryd inte vill kalla för en ljusfestival.