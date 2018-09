Nöje

Topplistorna: Krunegård in som tvåa

Markus Krunegård går rakt in på albumlistans andraplats med sitt nya album. Han slår därmed de nya skivorna med Paul McCartney, Per Gessle och Seinabo Sey som också tar sig in på listan – däremot lyckas Krunegård inte rå på Eminem i den absoluta toppen.