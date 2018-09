"Vem försöker Niels Paarup-Petersen (C) och Roko Kursar (L) lura?"

Alliansen i Malmö samlar bara en en superminoritet, och måste ha SD:s aktiva stöd för att få igenom sin politik, skriver Vänsterpartiets gruppledare i Malmö, Anders Skans.

Låt oss gå rakt på sak: efter onsdagens omräkning står det klart att det inte finns en koalition bestående av Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet som kan ta över styret av Malmö utan aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Inte en enda av deras budgetar, inte ett enda av deras förslag kan genomföras utan aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Såväl Liberalerna som Centerpartiet har lovat sina väljare att inte bli beroende av SD. Inte minst i under valets sista vecka var både Roko Kursar (L) och Niels Paarup-Petersen (C) ute och garanterade om och om igen att det inte var något tal om att vare sig förhandla eller samarbeta med SD. Det är ett löfte som många lär förvänta sig att C och L faktiskt står fast vid.

Mandatfördelningen visar att MLC-koalitionen sammantaget har 20 mandat, exakt lika många som Socialdemokraterna. De har faktiskt i röster räknat till och med mindre antal än vad Socialdemokraterna har (M, L och C har 61 106 röster medan Socialdemokraterna har 61 518). Lägger man dessutom på Miljöpartiets (10 694) och Vänsterpartiets (21 952) röster är det klart och tydligt att det inte är något annat än ett PR-trick av Niels Paarup-Petersen, Roko Kursar och Torbjörn Tegnhammar (M) att jubla över ett maktskifte.

Vad vi talar om är en allians som i fullmäktige inte bara samlar en minoritet, utan en superminoritet. Varför ska Malmö styras av en superminoritet som inte ens en fjärdedel av Malmös invånare röstat för? Mig veterligen så finns det inte en enda kommun i hela Sverige där de partier som samlar mindre än en tredjedel av mandaten bakom sig styr kommunen.

MLC-koalitionen kan alltså endast ta makten i Malmö med Sverigedemokraternas aktiva stöd i varje beslut.

Vem försöker Niels Paarup-Petersen (C) och Roko Kursar (L) lura?

SD har varit tydliga med att de inte kommer att ge sitt stöd till en MLC-koalition utan inflytande i utbyte. De samtalen som redan nu förs mellan Torbjörn Tegnhammar (M) och Magnus Olsson (SD) visar hur upplägget går till: L och C behöver inte sitta med i rummet där diskussionerna förs och kan därmed hävda att de bara, som vuxna människor, ”hälsat” på SD i hissen.

Det är uppenbart för alla att SD är ett rasistiskt parti som tvingas hantera kandidater med nazistiskt förflutet, som beskriver människor från andra delar av världen som parasiter och som önskar livet ur politiska motståndare. Rasismen döljs allt mer illa och om inget annat borde Jimmy Åkessons utfall i SVT:s slutdebatt och Mattias Karlssons ultranationalistiska ”seger eller död”-inlägg på Facebook vara nog.

Politik är visserligen möjligheterna konst. Men nu har möjligheterna att trixa sig förbi det starkaste av Centerpartiets och Liberalernas vallöften – att inte under några som helst omständigheter styra Malmö med stöd av Sverigedemokraterna – tagit slut. Ju fortare Centerpartiet och Liberalerna slutar försöka lura sig själva, sina medlemmar och framför allt sina väljare, desto bättre för Malmö och Malmöborna.

