Till och från är Bono en av våra allra mest insiktsfulla och faktiskt ärligaste rockstjärnor. Som när han 2011 summerade erfarenheterna av den nyligen avslutade världsturnén och – till bandpolarnas stigande irritation – envisades med att offentligt ifrågasätta bandets fortsatta relevans.

Som om inte publiken själv hörde att det var fara å färde.

Folk hade varit gränslöst imponerade av det påkostade scenbygget, alternativt förfärade av turnéns miljöpåverkan och hur många träd som Bono skulle behöva plantera för att ställa saker till rätta (enligt uppgift: 20 000), men få verkade bry sig om vad låtarna handlade om. Ett rockband med ett budskap? Sååå 1900-tal.

Kanske hade hans senaste låtar varit lite för privata, handlat om hans personliga gudsrelation och rätt lite om omvärlden. De var inte heller alldeles lätta att dechiffrera.

Det är här som Jimmie Åkesson dyker upp i U2:s värld, en redan tvådimensionell figur som Bonos alter ego MacPhisto kan platta till ytterligare. Denne MacPhisto skapades inför 1993 års Europaturné: en irländsk Mefistofeles, med ett namn som antydde samröre med en amerikansk hamburgerkedja i färd med att kolonisera gågator i det nyligen befriade Östeuropa. En seriefigur, tydlig men ändå motsägelsefull. Denna turné har han gjort comeback.

På scen i Paris i måndags, dagen efter det svenska valet, hyllade MacPhisto svenskarna i allmänhet och Jimmie Åkesson i synnerhet. ”I like parties that get out of hand”, sade djävulsgestalten och flinade. Han förlorade sig i närmast sexuell extas vid tanken på Sverigedemokraternas ledare, och när han lidelsefullt skrek "Akesson!" for armen upp i Hitlersalut.

Sedan vände han sig till fransmännen och Le Pen d y: ”I’m like the father you never had.”

Bono måste ha ett ärende, annars saknar han relevans. Att berätta bandets historia är inte nog, det ger bara album som "Songs of innocence", den oengagerande plattan som sent omsider följde på turnén.

Demokratins kris i Europa, och för den delen på andra håll i världen, skärper Bonos sinnen. Konfrontationer har den effekten på tänkande och skapande människor. Jimmie Åkesson kan mycket väl rädda U2:s karriär.

Man kan se på alltsammans bra mycket mer cyniskt än så. Konfrontationer och politiska markeringar som dessa kan få bort fokus från Bonos dubbelmoral. I förra höstens läckta Paradisdokument blottades uppgifter om hur den skatteplanerande Bono använt ett företag i skatteparadiset Malta för att investera stora summor i en butiksgalleria i Litauen. För en artist som i decennier murat på sitt rykte som moraliskt föredöme och de svagas vän var detta mer än en smula problematiskt.

Redan vid Glastonbury-festivalen 2011 konfronterades han av en sju meter hög ballong i publikhavet, uppblåst av protestgruppen Art Uncut, med texten "U PAY TAX 2?". Den gången handlade det bara om att bandet flyttat sin affärsverksamhet från Irland till Nederländerna.

För den som motsätter sig Bonos agenda är sådana uppgifter guld värda. Hatet mot Bono är sedan länge ingrott, och ni hittar det till både höger och vänster. Han uppfattas som självrättfärdig och narcissistisk, och inte har han en genomtänkt klassanalys heller. Med skadeglädje har människor sett att han är en vanlig hycklare, som inte har fått rätt på balansen mellan offentlig och privat moral.

Innan musiken verkligen drog igång i Paris i måndags såg Bono till, nu utan mask, att bli övertydlig och upprepade: Don’t believe what you hear, inledningsfrasen på konsertens nästa låt. Så där gick det inte till under ironins 90-tal, då Bono lanserade sin MacPhisto-figur.

Avsikten den gånger var att motverka uppfattningarna om bandets tråkiga präktighet och rättrådighet. Inspirationen kom från CS Lewis brevroman "The screwtape letters" (som på svenska heter "Från helvetets brevskola: studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse"). Allt som sägs ska uppfattas precis tvärtom. Som en brevkurs i ironi är boken svårslagen.

Men vem läser sånt nuförtiden? Sedan jag gick med i Facebook har jag nåtts av mängder av budskap. Det vanligast återkommande är att "ironi funkar inte på sociala medier".

Lite av Screwtape dyker ändå upp på U2:s allra senaste album. Rösten tillhör Kendrick Lamar, som i en spegelvänd Bergspredikan rappar de mest häpnadsväckande saker: Saliga äro de smutsigt rika, superstjärnorna, lögnarna.

Ironiskt, eller hur?