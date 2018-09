"Game of thrones" kan bli årets Emmysuccé

Fakta

Bästa dramaserie: "The Americans", "The crown", "Game of thrones", "The handmaid's tale", "Stranger things", "This is us" och "Westworld".

Bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie: Claire Foy för "The crown", Tatiana Maslany för "Orphan black", Elisabeth Moss för "The handmaid's tale", Sandra Oh för "The killing", Keri Russel för "The americans" och Evan Rachel Woods för "Westworld".

Bästa manliga huvudroll i dramaserie: Jason Bateman för "Ozark", Sterling K Brown för "This is us", Ed Harris för "Westworld", Matthew Ryhs för "The americans", Milo Ventimiglia för "This is us" och Jeffery Wright för "Westworld".

Bästa komediserie: "Atlanta", "Barry", "Black-ish", "Curb your enthusiasm", "Glow", "The marvelous Mrs Maisel", "Silicon valley" och "Unbreakable Kimmy Schmidt".

Bästa kvinnliga huvudroll i komediserie: Pamela Adlon för "Better things", Rachel Brosnahan för "The marvelous Mrs. Maisel", Alison Jennet för "Mom", Issa Rae för "Insecure", Tracee Ellis Ross för "Black-ish" och Lily Tomlin för "Grace and Frankie".

Bästa manliga huvudroll i komediserie: Anthony Anderson för "Black-ish", Ted Danson för "The good place", Larry David för "Curb your enthusiasm", Donald Glover för "Atlanta", Bill Hader för "Barry" och William H Macy för "Shameless".

Bästa miniserie: "The alienist", "The assassination of Gianni Versace: American crime story", "Genius: Picasso", "Godless" och "Patrick Melrose".