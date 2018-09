Samarbete i fokus vid SM i fårvallning

Kontakten och samarbetet mellan hund och människa är viktiga faktorer för att vinna framgång i sporten fårvallning. På Eksholmens gård tävlade under helgen ekipage från hela Sverige.

Hunden Sam ligger blickstilla i det fuktiga gräset ute på fältet. Kroppen är på helspänn, uppmärksamheten riktad mot de fem får som tvekar vid grinden till fållan. Där ska de in, det är slutmomentet i finalen att få in fåren i fållan. Nu rör sig hunden, lite åt gången, framåt mot fåren, som rör sig ryckigt, ser sig omkring, och så med förare Ann Lundkvists hjälp, till sist går in i fållan. Applåder från åskådarna på andra sidan staketet.

– Det där var bra gjort, fåren gick in i fållan på första försöket också, säger Sven Sognevik från Vallentuna.

Han har kört 72 mil för att tävla i VM på Eksholmens gård i Svedala. Men han och hans hund Mick tog sig inte vidare till finalen. Den viktiga kontakten mellan honom och hunden bröts när det började ösregna under lördagens semifinal.

– Jag gjorde ett jättebra hämt av fåren, men sen tappade jag kontakten med min hund. Han hörde inte min styrning längre på grund av regnet, berättar han och konstaterar att det är hård konkurrens med många skickliga ekipage.

Totalt har 120 ekipage, med förare och hund, tävlat om att kvala in till SM. 45 ekipage gick till SM och av dem deltar nu 15 i söndagens final som arrangeras av Skånes vallhundsklubb. Under lördagen var det stor publik – runt 1 000 personer, enligt Jörgen Rasmusson överslagsräkning. Han och Piamaria Rasmusson driver Eksholmens gård där SM arrangeras i år och de äger de får som vallas över fältet av de tävlande. De har 600 tackor på gården, och när de lammar ökar djurantalet till runt 1 500 djur. Hundarna används för att förflytta fåren, och är en viktig del i djurskötseln, påpekar Jörgen Rasmusson:

– Jag brukar säga att vi har fyra fyrbenta kollegor på gården, det är hundarna och de är ovärderliga för oss.

Piamaria Rasmusson menar att tävlandet i lammvallning är viktigt – eftersom det bidrar till att det blir fler hundar som kan valla och som fungerar i djurhållningen. En viktig aspekt i tävlingen är just god djurhållning – att inte stressa fåren.

En hund som skäller på fåren är till exempel inte alls bra, förklarar Sven Sognevik. Det är också sällsynt under tävlingarna, hundarna rör sig tyst runt fårflocken. I stället för att skälla gäller det att slipa på kommunikationen mellan människa och hund, samt att låta hunden vänja sig vid att valla olika djur, och i olika miljöer.