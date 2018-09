Det är stopp i tågtrafiken mellan Teckomatorp och Eslöv, meddelar Trafikverket.

Orsaken är att ett tåg med tekniska problem står stilla.

En del tåg leds om via annan bana och går direkt till Lund via Kävlinge. Vissa tåg kan komma att ställas in på delsträckor.

Bussar ersätter tåg i begränsad omfattning, enligt Trafikverket.