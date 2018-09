Bragi Bergsson och William Strid vidare i "Idol"

Fakta

21 kvalfinalister – och fyra revanschsugna utröstade deltagare – tävlar under kvalveckan om de tolv platserna till årets fredagsfinaler i "Idol". Varje live-kval måndag–torsdag går två deltagare direkt vidare till fredagens kvalfinal. Under kvalfinalen ställs de åtta deltagarna som röstats vidare mot fyra av juryn utvalda wild cards samt vinnaren av internetuttagningen "Revanschen". 12 av dessa 13 går sedan vidare till årets fredagsfinaler.

Måndag:

• Bragi Bergsson: "When I was your man", Bruno Mars.

• Gonzalo Flores: "Despacito", Luis Fonsi featuring Daddy Yankee.

• Sebastian Walldén: "Dancing on my own", Calum Scott.

• Anton Kröll: "Treasure", Bruno Mars.

• William Strid: "When we were young", Adele

Tisdag:

• Ambér Flores: "Crazy", Gnarls Barkley.

• Nadia Cameron: "Tell me you love me", Demi Lovato.

• Alva Brodin: "Halo", Beyonce.

• Lisa Gustafsson: "What about us", Pink

• Ida Njie: "Ain't no mountain", Marvin Gaye, Tammi Terrell

Onsdag:

• Isak Sunding: "Talking body", Tove Lo.

• Christofer Andersson: "Take on me", A-ha.

• Matice Kamara: "Questions", Chris Brown.

• Adam Jarl: "Signed sealed delivered", Stevie Wonder.

• Maximillian Bergstrand: "The kids are alright", The Who.

• William Segerdahl: "Free falling", Tom Petty.

Torsdag:

• Nathalie Brydolf: "Faith", Stevie Wonder featuring Ariana Grande.

• Tua Selge: "Stay", Rihanna.

• Kadiatou Holm Keita: "Killing me softly", Fugees.

• Ramila Moghaddam: "We don’t have to take our clothes off", Ella Eyre.

• Vanja Engström: "Dance with somebody", Mando Diao.

Revanschen:

• Johanna Wennerlöf

• Ki Soe

• Johanna Axelsson

• Gabriel Werngren

Klara för fredagens kvalfinal:

• William Strid.

• Bragi Bergsson.

• Juryns fyra wildcards.

• Vinnaren av revanschen.