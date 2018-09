"En tysk folksamling som jagar utlänningar och gör Hitlerhälsningar är stötande."

Ian Buruma hävdar att Väst har allvarliga problem med den våldsamma rasism som grasserar på båda sidor av Atlanten.

En tysk folksamling som jagar utlänningar på gatorna och gör Hitlerhälsningar är av uppenbara skäl synnerligen stötande. Men detta utspelade sig nyligen i Chemnitz, en blek industriort i Sachsen som DDR på sin tid lyfte fram som en socialistisk mönsterstad. Upprinnelsen till upploppet var att en tysk man, med kubanska rötter, knivdödats av två män från Mellanöstern. Polisen verkade maktlös att stoppa högerextremisternas framfart.

Men det här är inte ett specifikt tyskt problem. Tusentals människor samlades senare på en rockkonsert i Chemnitz för att protestera mot våldet mot invandrare. Och mobben i Chemnitz hade mycket gemensamt med nynazister, Ku Klux Klan-anhängare och andra extremister som orsakade förödelse för ett år sedan i den amerikanska staden Charlottesville.

Båda städerna fläckas av sin mörka historia: nazistisk och kommunistisk diktatur i Chemnitz och slaveri i Charlottesville. Det finns flera skäl till den våldsamma extremismen på båda ställena, men rasism är definitivt en av huvudorsakerna.

Många vita amerikaner, särskilt på landsbygden i Södern, har det svårt: undermåliga skolor, dåliga jobb och relativ fattigdom. Det enda de kan klamra sig fast vid är känslan att vita är överlägsna svarta. Det var därför president Barack Obama var ett slag mot deras självkänsla. De kände att deras högre status gled dem ur händerna. Donald Trump utnyttjade sedan deras ångest och ilska.

Många tyskar som föddes och växte upp i Östtyskland är oförmögna eller ovilliga att dra nytta av möjligheterna att utbilda sig och få ett arbete i ett förenat Tyskland. De lyssnar på främlingsfientliga demagoger på högerkanten som skyller alla problem på invandrare, särskilt från muslimska länder.

Vita personers ångest över att förlora sin status förvärras förmodligen av att Kinas makt ökar och känslan av att Europa och USA är på väg att förlora sin globala dominans. Det är också antagligen vad Trump anspelade på när han i Warszawa förra året förklarade att "den fundamentala frågan i vår tid är huruvida Väst har viljan att överleva".

Hans fråga ger upphov till en annan: Vad menade han med "Väst" och måste ett försvar av Väst nödvändigtvis vara rasistiskt? I början av 1900-talet definierades Väst av sina fiender – många av dem levde i Tyskland – som anglo-fransk-amerikansk liberalism. Högernationalister – många var tyskar – tyckte om att beskriva London och New York som "judifierade".

Enligt denna uppfattning styrs liberala samhällen av pengar snarare än Blut und Boden, det vill säga nazismens rasistiska slagord om folket och fosterlandet. Den ungersk-brittiska filosofen Aurel Kolnai skrev en välkänd bok på 1930-talet, med titeln War Against the West, där han åsyftade nazisternas krig mot västerländska demokratier.

Precis som populister i Holland och Skandinavien idag använder feminism och homosexuellas rättigheter för att attackera islam, har högerledare tagit upp "Väst" som något som måste skyddas från de muslimska horderna. De hänvisar också ofta till det "judisk-kristna Väst". Detta, tillsammans med deras entusiasm för högerregeringar i Israel, skyddar dem mot anklagelser om antisemitism, som är förknippad med högerextremism.

Det är inte alltid lätt att urskilja rent rasistiska argument bland kulturella och religiösa inslag i främlingsfientlighet. Politiker brukar inte heller uttrycka sig så öppet rasistiskt som den unge och lovande nederländska politikern Thierry Baudet när han inför förra årets val varnade för att utlänningar "späder ut det nederländska folket". Eller som när en republikansk tjänsteman i Pennsylvania nyligen kallade svarta fotbollsspelare för "babianer".

Fram till slutet av 1800-talet uttrycktes antisemitism i en religiös kontext: judar hade dödat Frälsaren, Jesus Kristus, och judar använde kristna barns blod för att baka osyrat bröd till sina högtider och så vidare. Detta förändrades när pseudovetenskapliga rasteorier fick fäste. När man pekade på biologiska skillnader mellan judar och arier fanns det ingen utväg ur den rasistiska fällan.

Ett vanligt tema bland människor som tror att muslimer utgör ett hot mot västerländsk civilisation är vägran att erkänna islam som en religion. Islam sägs vara en kultur som de hävdar är oförenlig med "västerländska värderingar". Precis detsamma har man tidigare ofta sagt om judisk kultur.

Trots att människor med muslimsk bakgrund finns i många nyanser, och från många länder (precis som judar), kan islamofobi fortfarande vara en form av rasism. Människor som tillhör islam på något vis är enligt denna tankefigur främmande väsen som måste kastas ut.

Den här typen av trångsynthet slutar sällan med muslimer. Folkmassorna i Chemnitz skrek: "Tyskland för tyskarna, utlänningar ska ut!" Nynazisterna i Charlottesville hyllade sydstatskulturen och vit överlägsenhet och ropade: "Judar ska inte ersätta oss!"

Dessa känslor har alltid funnits i utkanten av västerländska samhällen. Högerpolitiker har försökt utnyttja fördomarna till att få fler röster. Men när Trump förklarade att det i Charlottesville fanns "några väldigt fina människor" och kallade mexikanska invandrare för "våldtäktsmän" förflyttade han rasismen in mot politikens mittfåra. När den mäktigaste personen i västvärlden hetsar pöbeln till våld är det uppenbart att Väst har allvarliga problem.

Ian Buruma

Översättning: Sofia Nerbrand

SKRIBENTEN

Ian Buruma är redaktör för The New York Review of Books.