Jeff Lynne tog publiken tillbaka till framtiden

Jeff Lynne's ELO KONSERT ·POP. Royal Arena, Köpenhamn, 16/9.

Först av allt: Det här var kul – nostalgi för någon som vuxit upp med Jeff Lynne och respekterar både honom och hans förebilder.

Och nu blir det recension.

Jeff Lynne och hans mentor Roy Wood bildade 1971 Electric Light Orchestra som ett sidoprojekt till sitt band The Move, med den uttalade föresatsen att ta vid där Beatleslåten "I am the walrus" stannat av. Det var mycket ambitiöst, kanske förmätet, och svårt att få rätsida på. Att hitta en rimlig mix på scen mellan ett par cello och ett boogierockande band var knepigt.

Den excentriske Roy Wood var lite för flaxig för att få styrsel på sina låtar, och snart rusade han rastlöst vidare till andra band och lämnade ELO åt den metodiske och disciplinerade Jeff Lynne. Adepten navigerade med allt fastare hand bandet bort från dikes­kanterna och hittade en popformel som var helt och hållet hans.

Inte för att det saknades förebilder eller paralleller. Lynnes vurm för the Fab four (John, Paul, George och George Martin) är gränslös, men omplanerat i 1970-talet hamnade musiken någonstans i det vida landskapet mellan proggiga band som Emerson, Lake & Palmer och Richard Claydermans regressiva smörhit "Ballade pour Adeline".

Det var kitsch, men det var begåvat, och Lynne är både en melodimakare av guds nåde och en alltid exekutiv producent som i decennier kunnat förse popradion med strömlinjeformade delikatesser.

Allt detta kommer tillbaka, om någon hunnit glömma, när publiken samlas i en fullsatt Royal Arena för en lyxig nostalgishow. Hitsen dominerar, och med ett par undantag är inget av senare datum än 1980. Bandet är Lynnes eget – ingen annan musiker spelade med ELO före comebacken 2014 – men så har det i praktiken alltid varit. På scen är de tretton pers, inklusive tre stråkmusiker. Kapellmästaren Mike Stevens har tidigare hållit styr på Take That.

Bandets ärende sammanfattas bäst i introt till "Sweet talkin' woman", med stråktrio och vocoder – den där metalliskt klingande ljud­processorn som 1977 signalerade raketforskning och science fiction. ELO blickade tillbaka från dag ett, men var också före sin tid: tre decennier senare hade autotune tagit över popvärlden.

Redan i kvällens första låt "Standin' in the rain" – ursprungligen del av en concerto (fast om du vill kalla det potpurri är det ok) – får vi höra det distinkta och ELO-typiska soundet av gregorianska munkar som sprungit vilse back­stage på en arena i Cleveland, helt eller delvis förinspelat – det är inte så lätt att veta vilket. Stråkarna spelas live, men mickas och mixas så att det låter artificiellt. Utomjordiskt, pophimmelskt.

I de bluesigare "Showdown" och "Do ya" blir musiken lite ledigare: Lynne tar ett solo i den förra, improviserar faktiskt; i sticket till den andra bryter sig både stråkarna och trummisen loss. Lynnes falsett har naggats i kanten, men både som sångare och gitarrist har han en egen ton. När han själv inte räcker till bär kören honom. Och drivet i "Turn to stone" är svårmatchat.

Annat är jobbigare. "Livin' thing", med violinisten Rosie Langley på parad­plats, är faktiskt svåruthärdlig: musik som kallar fram bilden av Robert Wells på en vit springare och med vinden i håret. Det finns något mekaniskt över många av ELO:s hits, en av flera kvalitéer som förenar dem med popmakarna i Abba.

Efter "Wild west hero" – ett kitschigt cowboy­epos, och ett pojkäventyr av delvis annat slag än science fiction-­numren – känns det som att ELO tagit oss igenom "Tillbaka till framtiden", hela trilogin: Chuck Berry, rymdresor, hi-tech och feelgood-­dystopi.

Han gör en ganska ny låt också, "When I was a boy": en melankolisk ballad om musikens förmåga att öppna nya världar, skriven när pojken är 67. Den är mycket rörande.