Från icke valbar plats – nummer 21 – på listan för Miljöpartiet i Göteborg seglade Leila Ali Elmi in i riksdagen tack vare 1 467 personröster.

Muslimsk kvinna med somalisk bakgrund kommer från ingenstans – om ersättare i Angereds stadsdelsnämnd inte räknas – och blir invald i landets lagstiftande församling. Tämligen omedelbart började spekulationerna i sociala medier: Klanröstning?

Det vore i så fall förkastligt. Politiker ska väljas utifrån åsikter och ideologi, inte utifrån släktskap, etnicitet eller hudfärg.

Men beläggen för att något sådant skulle ligga bakom hennes valframgång är tunnare än Ali Elmis slöja. Själv säger hon sig brinna för ett mer jämställt och jämlikt samhälle – med mindre segregering, trångboddhet och utanförskap.

Men det borde inte diskvalificera henne. Valdeltagandet och det politiska engagemanget är ofta lägre bland svenskar med utländsk bakgrund. En kandidat som lyckas väcka intresset i dessa grupper förtjänar kanske snarare att hedras än att förtalas.

Att misstankarna skulle uppstå är i och för sig inte oväntat. Inte med tanke på de bekymmer flera partier har haft på senare år med vissa av sina företrädare. Det gäller inte minst Miljöpartiet.

Kort därefter lämnade Yasri Khan, ordförande för Svenska muslimer för fred och rättvisa, alla sina uppdrag. Detta sedan han vägrat ta en kvinnlig journalist i hand i samband med en intervju. Khan var då på väg att väljas in i Miljöpartiets partistyrelse.

Det andra regeringspartiet, Socialdemokraterna, har haft sina problem. 2013 valdes Omar Mustafa, ordförande i Islamiska förbundet, in som suppleant i partiets styrelse. En kritikstorm uppstod eftersom förbundet under Mustafas ledning bjudit in kända antisemiter till olika arrangemang.