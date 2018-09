Det var inte nervgiftet Novitjok som fick två personer att insjukna på en restaurang i Salisbury. I Brasilien kampanjar högerpolitikern Jair Bolsonaro från sjuksängen. Orkanen Florence i USA kan öka i styrka igen – och försäkringsbolag kan ersätta terrordrabbade på Drottninggatan.

Inte Novitjok i nytt Salisbury-fall

De två personer som insjuknade på söndagen efter att ha ätit på en restaurang i Salisbury utsattes inte för nervgiftet Novitjok, säger polisen till Sky News

Brasilianske högerledaren kampanjar från sjuksängen

Den brasilianske extremhögerledaren Jair Bolsonaro har fått lämna intensivvårdsavdelningen där han vårdats efter ett knivattentat. Bolsonaro höll på söndagen ett Facebook-sänt tal från sjukhussängen där han gick till hårt angrepp mot Arbetarpartiet, huvudmotståndare i det kommande presidentvalet.

Florence kan öka i styrka igen

Ovädret Florence som drar in över USA:s östkust nedgraderades till ett lågtryck under söndagen. Det väntas tappa ytterligare i styrka under måndagen för att sedan eventuellt öka igen under tisdag och onsdag, uppger orkancentret NHC.

Försäkringsbolag kan ersätta terrordrabbade