Deadmaus gör soundtrack till Åkerlunds film

Deadmaus är klar för sitt första filmuppdrag. Den kanadensiske artisten och producenten, som egentligen heter Joel Thomas Zimmerman, ska göra soundtracket till svenska Jonas Åkerlunds "Polar", skriver Variety

Filmen, som heter ”Polar”, bygger på den tecknade serien ”Polar: Came with the cold”. Mads Mikkelsen spelar världens bästa lönnmördare Duncan Vizla som bestämmer sig för att dra sig tillbaka. Något som inte uppskattas av hans gamla arbetsgivare som tror det kan utgöra en fara och därför skickar ett gäng unga mördare att ta livet av Duncan Vizla.

"Polar" får premiär 2019.