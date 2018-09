Skräck, scones och bio på årets Novellfest

Noveller på bio med afternoon tea, noveller under bar himmel i staden, noveller som avbryts och diskuteras hejvilt.

I tre dagar firar Litteraturhus Lund sitt litterära favoritformat för fjärde året i rad. Bland årets festivalgäster finns bio-aktuella John Ajvide Lindqvist.

– Novellen lämpar sig som festivalgenre. Man hinner läsa själva boken under festivalen. Vi brukar säga ”mindre snack, mer litteratur”, berättar Oline Stig, ordförande i Litteraturhus Lund, när hon presenterar programmet i sällskap av några av de medverkande.

Årets novellfest äger rum denna helg, fredag till söndag 21-23 september.

Föreningen Litteraturhus Lund startade 2011, med målet att se till att staden får ett litteraturhus. Det vill man fortfarande och under tiden hålls sedan 2015 årliga festivaler där olika sätt att uppleva litteratur testas.

Förra året bussades besökare ut i naturen där några författare läste sina verk. I år inleds festivalen under fredagen med en stadsvandring där skådespelare läser texter som anknyter till platser till Lund.

– Det blir både klassiker och nya verk. Vi utgår från Domkyrkan och går bland annat förbi en tobakshandel, säger Harald Leander, som fungerar som konferencier under festivalen.

Andra nyheter är en så kallad ”shared reading” i smågrupper om åtta till tio personer under en lördagsfrukost på Stadsbiblioteket.

– Det är ett koncept som startade i Liverpool och går ut på att man får en novell som gruppens ledare läser högt. När någon vill diskutera texten avbryts läsningen. Man vet inte hur det ska sluta, förklarar Oline Stig.

Lördagsprogrammet fortsätter sedan på Konsthallen, där uppläsningar varvas med samtal.

Under eftermiddagen är det gratis inträde klockan 12–17. Då läser serietecknaren Henrik Bromander ur sin novellsamling "Hatets triangel”, och Malmöförfattaren Emma Asp – vars noveller kallats ”litterära Snapchatbilder av spruckna relationer” – bjuder på sitt verk ”Praia da Rocha”.

På kvällen kommer John Ajvide Lindqvist, känd för sina skräckteman och just nu bioaktuell med trollsagan ”Gräns” , till Konsthallen och läser novellen ”Den är här nu”.

Filmen ”Gräns” visas även under novellfesten, när programmet under söndagen flyttar till Kino. Då får besökarna också följa med hem till den brittiske författaren Julian Barnes och på film se och höra honom läsa den sorgliga kärlekshistorien ”The Story of Mats Israelsson” som utspelar sig i Sverige.

– Det tar ganska lång tid, ungefär 50 minuter, så under tiden får man dricka te och äta scones. Vi tror att vi kanske är först i Sverige med att visa novellbio, säger Oline Stig.

– Först i Lund i alla fall, säger Harald Leander.