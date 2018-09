Musiken har alltid varit en stor del av mitt liv. Tidigt upptäckte jag pianot och dess klanger, men det var inte förrän jag började vid Limus musikskola som jag fann musiken på riktigt. Limus är en internationell privat musikskola i Lund som har byggts upp av Gabriele Katthän, som också undervisar i piano på skolan. Musikskolan finns på Svaneskolan, men nu när det nya Hedda Andersson-gymnasiet ska slå upp sina dörrar får eleverna från Limus inte längre vara kvar, utan förväntas lämna lokalerna nu i december. Var ska dessa 380 elever och deras musiklärare ta vägen? Idag är det en stor fråga som hänger över hela musikskolan och dess elever.

Limus undervisar i många olika instrument, bland annat piano, gitarr, harpa, dragspel och olika stråkinstrument, både i form av privatlektioner och ensemble. Det finns till och med kurser i musikteori för oss som är riktigt intresserade.

Limus erbjuder mycket mer utöver lektioner i musik. Varje år anordnas cirka 20 konserter, där elever i alla åldrar får chans att sprida musiken i olika forum, bland annat på Palaestra et Odeum, Stadshallen och Magle Konserthus. Dessa konserter organiseras helt ideellt av den fantastiska lärarkåren samt engagerade elever och föräldrar. Konserterna ger inte bara barn och unga underbara upplevelser utan hjälper oss även att bygga upp våra självförtroenden, inte bara inom musiken.

Dessutom anordnas ett flertal workshops med olika kompositörer och arrangörer inom olika genrer. Jag har själv deltagit i workshops och de var både lärorika och roliga. Jag fick lära mig nya sätt att tänka inom musiken, jag upptäckte klanger jag inte hört förut och det vill jag att fler ska få uppleva.

Det som gör Limus speciellt, är kärleken till musiken, inte vilken musik som helst, utan klassisk musik. Jag har upptäckt den klassiska musiken på nytt samt hur den kan variera på olika sätt med hjälp av olika klanger, stilar och tidsepoker. Detta vill jag att fler ska hitta, men framförallt vill jag att Limus ska kunna fortsätta inspirera unga till att skapa musik. Därför anser jag att Lunds kommun ska hjälpa Limus och deras 380 elever att hitta nya lokaler. På så sätt kan vi fortsätta sprida den klassiska musiken och glädjen bakom den.

ABBA sade det bäst och jag säger det nu till Limus, ”Thank you for the music, for giving it to me”.

Beatrice Sporre

Elev vid Limus