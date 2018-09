Album med Lil Peep släpps postumt

Ett nytt album är på väg med den amerikanske rapparen Lil Peep, som dog 21 år gammal förra året, skriver Variety

Albumet släpps "inom de kommande månaderna". Bland spåren finns nysläppta låten "Falling down" – ett samarbete mellan Lil Peep och XXXTentacion, som sköts till döds i juni i år, 20 år gammal.

Lil Peep, vars riktiga namn var Gustav Åhr, avled i november i fjol efter en drogöverdos under en turné. New York-rapparen fick sitt genombrott genom sina videor på Youtube och genom en rad uppmärksammade mixtape-släpp.

Hans debutalbum "Come over when you're sober, pt. 1" släpptes i augusti förra året.