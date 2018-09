Joe Bonamassa som bäst är oslagbar

Joe Bonamassa ALBUM. Redemption

Joe Bonamassa är bluesrock­gitarristen och sångaren som medverkar på minst ett album om året. Han representerar en genre som är oslagbar när den är som bäst, men som kommer med så tydliga förutsättningar att det är svårt att skilja sig från mängden.

Med sin talrika produktion har Bonamassa haft en tendens att bli just ointressant, men här kommer vi honom in på huden och kan njuta fullt ut av hans hantverksskicklighet. Låtarna bearbetar ett kärleks­uppbrott och sviterna därefter. Melodierna är distinkta på ett sådant sätt att de på samma gång låter bekanta och egna i sitt slag. Ljudbilden är nästan genomgående tungt bluesig, men kryddad med snygga blåsriff och såklart med rytande gitarr­solon som tar fart och triggar fantasier om att få uppleva dem live.

Konceptet håller måttet, men som alla bra album innehåller ”Redemption” några spår som bryter trenden. “The ghost of Macon Jones” är ett av dem, en medryckande betraktelse i upptempo över ett tragiskt livsöde. Country­sångaren Jamey Johnsons stämmor bidrar med elegans och driv. ”Stronger now in broken places” är också ett undantag: en ballad på akustisk gitarr som för tankarna till ”Tears in heaven” och där budskapet är att tiden läker och att man faktiskt blir starkare av smärtan.

Optimismen smittar också ”Love is a gamble”, en bluesrock­femetta där Bonamassa konstaterar att om inte det fungerade denna gång så finns alla chanser att det blir bättre med nästa. Ett relevant album inom sin genre, som bejakar både självrannsakan och levnadsglädje.

