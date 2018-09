Kammarmusik med spets

Quatuor Modigliani, Håkan Harden­berger, Andreas Brantelid, Mathilde Calderini m fl. Palladium, Malmö, 18/9.

När Malmö Chamber Music lanserades 2016 var det sagt att den skulle hålla på i tre år och sedan skulle dess framtid utvärderas. Det var en rimlig försiktighets­åtgärd. Skulle en stadsbaserad kammarmusik­festival upprepa den framgång Båstad­festivalen uppnått och som börjar närma sig sitt fjärde decennium?

Uppenbarligen tycker de ansvariga att man nått den framgång som gör att man fortsätter med ytterligare en festival nästa år. Och det är bara att tacka och ta emot.

Med trumpetaren Håkan Hardenberger som konstnärlig ledare har Malmö Chamber Music ett musik­utbud med mer spets än vad Båstad förmår. Framför allt gäller det de inbjudna festival­tonsättarna, som till exempel HK Gruber och Brett Dean. Att kammar­orkestern Academy of Saint Martin in the Fields gästar Malmö för andra året i rad gör inte saken sämre.

Årets upplaga ståtar med ett udda par tonsättare som skrivit direkt för festivalen: Betsy Jolas, den franska musikens Grande dame, och Mark-­Anthony Turnage, ett av den engelska konstmusikens mest spännande namn. Dessutom uppmärksammas "hundra­åringarna" Leonard Bernstein och Bernd Alois Zimmermann.

Men i centrum för invigningskonserten stod Claude Debussy, vars 100-­åriga dödsdag uppmärksammas i år. Med "Stråkkvartett i g-moll", cellosonaten och det lilla flöjtsolot "Syrinx" skapade man en röd tråd genom konserten som samtidigt speglade Debussys utveckling som tonsättare.

Quatuor Modigliani spelade den tidiga stråk­kvartetten så att dess typiskt franska elegans kom fram utan att intrycket stördes av en kylig distans då detaljerna blir viktigare än helheten. Cellisten Andreas Brantelid och pianisten Roger Muraro tolkade den sena cellosonaten med nervig livfullhet. Med ytterligt snabba kast mellan sonatens kontrasterande stämningar betonades verkets kvicksilver­aktiga karaktär.

I "Syrinx" fick flöjtisten Mathilde Calderini hjälp av en suggestiv ljussättning. Hon började spela redan ute i kulisserna och gick sakta in på scenen och avslutade framförandet i en upplyst cirkel vars färg nästan omärkligt skiftade under styckets gång.

Denna ljusregi var dock inget som Calderini egentligen behövde. Hennes framförande var suggestivt nog i sig. Tonen i hennes flöjt var mjuk, men ändå spänstig.

Fantasifull ljussättning förhöjde också effekten av Mark-Anthony Turnages "Fanfare (from all sides)". Med åtta trumpetare utplacerade på tre sidor av scenen och upplysta bara när de spelade blev stycket lika mycket en visuell som ljudmässig upplevelse.

Det mest fascinerande inslaget på konserten var uruppförandet av Betsy Jolas "Quatuor VII avec trompette", ett av fyra beställningsverk som ska ur­uppföras under årets festival. Med sina ofta förekommande viskningar och tickande ljud kunde jag inte låta bli att associera till tonsättarens höga ålder (92 år) och dess avklarnade stämning. Och titeln "Afterthoughts" var helt passande. Den udda kombon, trumpet och stråktrio, fungerade alldeles utmärkt med festivalgeneralen i blåsstämman.