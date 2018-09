Varför väljer Woody Allens fru Soon-Yi Previn att ta bladet från munnen just nu? Mattias Oscarsson om intrigerna kring Woody Allen och hans familj.

Mamma Mia! Hon pratar! I ett långt hemma hos-reportage i New York Magazine talar nu Soon-Yi Previn ut om maken Woody Allen och om adoptivmodern Mia Farrow – för första gången sedan 1992, då hon publicerade ett uttalande i Newsweek. Då anklagade hon modern för misshandel, och för att ha manipulerat den då sjuåriga systern Dylan Farrow till att anklaga Woody Allen för sexuella övergrepp.

Budskapet är detsamma denna gång, men i betydligt mer detaljerad form; intervjun är snaskig läsning.

Precis som sin bror Moses Farrow tidigare har gjort så målar Soon-Yi Previn upp en mörk bild av en tyrannisk moder som favoriserade vissa av sina barn och misshandlade andra, både fysiskt och psykiskt. Soon-Yi Previn, som hade inlärningssvårigheter, fick alltid höra att hon var "efterbliven" och "korkad". Modern kastade saker efter henne, och brukade slå henne med en hårborste. Mia Farrow ska också ha låst in den poliodrabbade adoptivsonen Thaddeus en hel natt i ett trädgårdsskjul som straff för en mindre förseelse. Soon-Yi Previn, som hade inlärningssvårigheter, fick alltid höra att hon var "efterbliven" och "korkad". Modern kastade saker efter henne, och brukade slå henne med en hårborste. Mia Farrow ska också ha låst in den poliodrabbade adoptivsonen Thaddeus en hel natt i ett trädgårdsskjul som straff för en mindre förseelse.

Som en direkt respons till artikeln i New York Magazine publicerade sju av Mia Farrows barn en gemensam kommentar på Twitter där de försvarade sin "omhändertagande och givmilda" moder. Sonen Ronan Farrow attackerade dessutom New York Magazine för att ha publicerat en partsinlaga – artikelförfattaren Daphne Merkin är en gammal vän till Woody Allen. Sonen Ronan Farrow attackerade dessutom New York Magazine för att ha publicerat en partsinlaga – artikelförfattaren Daphne Merkin är en gammal vän till Woody Allen.

Det är en stinkande soppa minst sagt, och ingen av oss utomstående lär någonsin veta vad som egentligen har skett i familjen Farrow, bestående av sammanlagt 14 barn (varav tre har avlidit i ung ålder). Men tajmningen vad gäller smutskastningen – från båda sidor – är ganska uppenbar.

Efter att Woody Allen friades i laglig mening 1993, var det tyst om fallet i ett par decennier. Regissören fortsatte att göra en film om året. 2013 fick han en av sina största framgångar i karriären med "Blue Jasmine", för vilken Cate Blanchett belönades med en Oscar. Kritikerna spekulerade i att den labila rollfiguren var baserad på Mia Farrow.

Ett par månader efter Oscarsgalan väckte Dylan Farrow och Ronan Farrow liv i sexanklagelserna, men det skulle dröja till #metoo hösten 2017 innan branschen på allvar började lyssna. Att Ronan Farrow blev en mediecelebritet i samband med Metoo gav draghjälp – det var han som skrev en av de avgörande artiklarna om Harvey Weinstein.

Så varför pratar Soon-Yi Previn just nu? Svaret är enkelt: den 82-årige makens karriär är i fara på allvar.

Man kan anta att regissören hoppades att allt skulle blåsa över, som det har gjort tidigare, men under året har han blivit persona non grata i Hollywood. Stjärna efter stjärna har tagit avstånd från honom.

Woody Allen spelar alltid in en film varje sommar, men i år blev det inget – för första gången sedan 1974.

Filmen "A rainy day in New York", inspelad i fjor, ligger klar sedan länge, men filmbolaget Amazon har inte satt något premiärdatum. Medverkande skådespelare som Rebecca Hall, Selena Gomez och Timothée Chalamet har distanserat sig från filmen och skänkt bort sina löner till Time's up, uppropet mot sexuella trakasserier i filmbranschen. Mycket talar för att vi aldrig får se "A rainy day in New York", som mycket väl kan bli Woody Allens sista film.

Nej, vi lär aldrig få veta exakt vad som har skett i den dysfunktionella familjen Farrow, eller vad som hände den där dagen i augusti 1992 då det påstådda övergreppet skedde.

Men att stjärnor som så sent som för ett år sedan stod i kö för att arbeta med Woody Allen – trots att alla korten redan låg på bordet – nu tävlar i att ta avstånd från honom är en studie i hyckleri och flockmentalitet som är nog så obehagligt avslöjande.