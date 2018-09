MFF-mittbacken Nielsen: Genk är favoriter

Fakta

KRC Genk är just nu tabelltvåa i den belgiska högstaligan efter serieledaren Club Brygge. Laget är obesegrat med fem vinster och två oavgjorda. Laget har snittat 2,4 gjorda mål per ligamatch och har i snitt släppt in ett mål. I helgen besegrades storklubben Anderlecht med 1–0 på hemmaplan.

I Europa League har Genk under 2010-talet gått vidare från gruppen tre gånger av tre möjliga (2012–2013, 2013–2014, 2016–2017). Bästa facit är en kvartsfinal (2017) där Celta Vigo (4–3 sammanlagt) blev för svårt. Hösten 2011 spelade Genk i Champions League utan att gå vidare från gruppen. I Europaspelet har Genk just nu spelat 13 raka matcher utan förlust, varav 11 är vinster.

Förra säsongen slutade klubben fyra i ligan, men en andraplats i den inhemska cupen kvalificerade laget till Europa League-kval.

I truppen finns Sverigebekanta Jere Uronen, Finland (tidigare Helsingborg) och Joseph Aidoo, Ghana (tidigare Hammarby).

Källa: Uefa.