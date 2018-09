Musik som lät publiken vara medskapare

Malmö Chamber Music KONSERT · KLASSISKT. Kungsbacka Pianotrio. Palladium 19/9.

Kungsbacka Pianotrio kan man lita på. Efter drygt tjugo år tillsammans bildar violinisten Malin Broman, cellisten Jesper Svedberg och pianisten Simon Crawford-Phillips en ensemble som är lika slagkraftig som nyanserad, lika intelligent som inkännande. Klangen kan svälla till orkestralt format eller krympa ihop till ett prassel. Här spelar tre musiker­personligheter som känner varandra så väl att de kan spela som en, när musiken kräver det.

På onsdagens lunchkonsert inom festivalen Malmö Chamber Music presenterade trion ett ovanligt program. Ram och centralpunkt utgjordes av festival­tonsättare Mark-Anthony Turnages ”A slow pavane”, ”A fast stomp” och ”A short procession”. Mellan dessa satser spelades, i grupper om två satser vardera, Robert Schumanns ”Phantasiestücke” för pianotrio.

Denna sammanställning av musik från 2000-­talet och 1840-­talet föll väl ut, inte minst eftersom både Turnage och Schumann är musikhistoriskt intresserade tonsättare som låter det förgångna klinga i nuet. Inte som pastisch, utan som inslag i en antydningsrik och ofta drabbande musik om det komplexa nuet.

Helheten gick mycket väl att lyssna på som ett samman­hållet verk, och kulmen inföll i Turnages ”A fast stomp”, där rytmer från Stravinskys ”Våroffer” och från den tidiga jazzen höll på att skaka musiken sönder och samman. Några stränga piano­ackord öppnade för en sorgesam duo för fiol och cello, som snart fick en fortsättning i Schumanns reflekterande ”Duett”-sats.

Sista satsen i Turnages och Schumanns förenade verk var ”A short procession”, och här inträffade en lika gripande som oväntad vidgning av musikens rum. Från pianot hördes några outsägligt stilla ackord – och i denna stillhet började hela Palladium klinga. En diskret telefon­signal här, några viskningar där – och så smällen av en klaffstol! Några raspiga ord ur teknik­personalens kommunikations­radio kunde ha kommit från en rymdfarkost på väg bort från Jorden.

För många var dessa ljud nog störande, och i ett annat sammanhang hade de troligen stört också mig. Men nu, när publikens ljud passades in just mellan pianots glesa ackord, ungefär som Schumanns satser fogades in mellan Turnages, så bröt de upp musiken i precis rätt ögonblick. Dåtid flöt ut i nutid och mot en oviss framtid. Robert Schumann hade mycket väl kunnat titta fram mellan scenens draperier.

Kungsbacka Pianotrio är pålitlig. Publiken är det inte, och tur är väl det, en gång som denna.