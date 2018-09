Skaffa mig en tenor!

Emma Louise ALBUM. Lilac everything

Kanske dubbelkollar jag att mina högtalare fungerar som de ska när jag lyssnar på Emma Louise nya album för första gången. Vanligtvis sjunger den australiska singer-­songwritern med en sopranstämma och i "Jungle", hennes hit som bland annat förekom i serien "Grey's anatomy" och i en parfymreklam, är den lätt, lätt, ständigt nära falsett. På nya skivan är det däremot en mansröst som möter mig. Den är ren och behaglig, men inledningsvis svår att koppla ihop med artistens ansikte på omslaget.

Albumet, hennes tredje i ordningen, var nästan klart när hon insåg att det var Joseph som skulle sjunga på det.

"Jag antar att Joseph är jag, ett annat uttryck för mig," har hon förklarat. Joseph, det vill säga hennes röst som fått tonhöjden sänkt till tenorläge, var en slumpartad studio­upptäckt som kom att bli hennes alter ego. Under flera år fanns han med i tanken men förblev ett internskämt mellan henne och hennes bandmedlemmar. På "Lilac everything" gör han sin debut som huvudperson.

Inom musikproduktion finns numera en hel del redskap som kan hjälpa artisten att komma förbi sina mänskliga begränsningar. Utöver rent retuscherande funktioner, som att fixa orena toner, har tekniken öppnat för helt nya uttryck. Inom hiphop, till exempel, har medveten överanvändning av röstjusterings­programmet Autotune kommit att utgöra en genast identifierbar röd tråd i flera konstnär­skap, däribland Futures och T-Pains. Rejäl sänkning av tonhöjden nyttjas också ofta som ett effektfullt inslag i en låt, men sällan lika konsekvent som i Emma Louises fall: genom ett helt album.

En som tidigare har provat på muntligt könsbyte är ljudkonstnären och artisten Laurie Anderson. Hennes "audio drag"-projekt var dels en strategi för att få paus från sina egna förutsättningar (kvinna från New York), dels ett renodlat musikaliskt rollspel.

Emma Louises avatar existerar bortom övertända chipmunks, mullrande robotar och Björk-­experiment; Joseph skulle kunna misstas för en riktig person. "Lilac everything" låter inte avantgarde, utan som ett lågmält, konventionellt singer-songwriter-album, ett med en ömt sjungande snubbe vid rodret. (I refrängen av "Just the way I am" påminner han faktiskt lite om Bruce Springsteen.)

Det är förstås inte säkert att alla fans köper Emma Louises identitets­justering. Utmaningen för lyssnaren är att lita på att högtalarna fungerar som de ska, komma förbi tanken på att rösten till viss del är konstgjord. Ge sig hän illusionen snarare än att låta sig distraheras av den och helt enkelt acceptera att: Joseph hörs, alltså finns han.

