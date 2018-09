Ternheim spelar "Shoreline" i Berwaldhallen

Fakta

Född i Sollentuna utanför Stockholm i maj 1978, men är bosatt i New York.

Slog igenom 2004 med debutalbumet "Somebody outside" och singlar som "To be gone" och Broder Daniel-tolkningen "Shoreline". Skivan belönades med såväl en Grammis som ett P3 Guld-pris.

Sedan dess har hon givit ut albumen "Separation road" (2006), "Leaving on a mayday" (2008), "The night visitor" (2011) , "For the young" (2015) och "All the way to Rio" (2017).

Aktuell med en rad konserter i Berwaldhallen i Stockholm.