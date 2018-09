Efter stjärnor som Lady Gaga, Beyoncé och Justin Timberlake verkar det vara dags för ett band att uppträda under Super Bowls halvtidsshow nästa år. Enligt Variety är Maroon 5 klara för det prestigefulla uppdraget. Det säger två olika källor till tidningen, men uppgifterna har ännu inte bekräftats från officiellt håll.

Tillsammans med Cardi B stod Maroon 5 för en av sommaren stora hitlåtar. Deras "Girls like you" var den globalt sett näst mest spelade låten under 1 juni–20 augusti.