Motstånd à la Hasse & Tage

Sami Said har en ljus blick på en mörk värld. Hans nya roman är en pikaresk om krigsmärkta afrikaner på flykt i Skandinavien, skriver Anneli Jordahl.

Sami Said BOKEN. Människan är den vackraste staden. Natur & Kultur.

Sex år har passerat sedan Sami Said debuterade med den prisbelönade romanen "Väldigt sällan fin". Berättelsen om en universitetsstuderande med rötter i Eritrea var något jag aldrig tidigare läst. Omgivningens blick på studenten stämde inte överens med hur denne uppfattade sig själv. Han drömde om verkliga vänner.

Framförallt imponerade det lekfullt filosofiska språket. Jagberättaren var brådmogen samtidigt som han beskrev tingen och mänskliga relationer med barnets genomskådande blick. Ungefär som Beate Grimsrud.

Året därpå gav han ut den mer traditionella "Monomani", en bok om svårigheterna att inrätta en författartillvaro. Många med mig var säkert oroliga att det inte skulle bli mer. Högröstade hyllningar kan tysta unga begåvningar.

Saids nya roman handlar om ”Vindens folk” och är en pikaresk om unga krigsmärkta afrikaner på flykt i Europa. De drar från stad till stad för att finna en värdig plats att bo på och hamnar i norra Skandinavien. Återigen skriver Sami Said om vännernas betydelse för överlevnad och om nödvändiga eller ofrivilliga uppbrott från dem. Den klarsynta blicken från debuten finns också här.

Jagberättaren drömmer om Amerika och vännen Yei döper honom till San Francisco. Vänner är för övrigt de som kommer till en i ”de olyckliga omständigheternas gemenskap”. De kan vara opålitliga och stökiga men var och en bidrar med något gott.

Särskilt dragen är huvudpersonen till den androgyna Tintomara-liknande Yei som med hjälp av smink målar på en mask av ”farlighet”- och blir just det. En annan vän, Manni, är till sin personlighet Yeis motsats. Han samlar på yttre attribut som uttrycker framgång. Rik vill han bli.

Det gäller att lita på turen. Ibland har de infödda hjärta, men oftast drar de nytta av en nödställd för svartjobb och sex. Några upplåter sina hem, andra ser till att de papperslösa hamnar i Fort Bravo som övervakas av fascisterna, ”Svarttupparna”. Bomber i ryggsäcken har väl alla flyktingar.

Said har en ljus blick på en mörk värld. Ett försonande sätt att se på omgivningen, som aldrig blir tillkämpat och kladdigt. Det handlar inte om anpasslighet, tvärtom är det en litterär motståndshandling. Slå tillbaka med ett extraordinärt persongalleri! Kraftfulla personligheter som agerar i en karnevalisk opera: ”Vi står över människors rädslor”. Jag blir ibland påmind om Hasse & Tage, "Picassos äventyr".

Den bombastiska titeln - "Människan är den vackraste staden" - låter som ranelidska eller gardellska. Vilken stad de hamnar i kvittar egentligen lika, bara vännerna finns där. Vad vill Said i övrigt säga? Kanske att den traditionella mansrollen gör allas våra liv svårare att leva. ”De vinddrivna” längtar efter mammor och beklagar pappor som krigar. Sättet att upphöja de utsatta och teckna dem bortom en fyrkantig offerroll känner jag igen från Balsam Karams "Händelsehorisonten". Mödrar och döttrar dricker te ceremoniellt i lägret dit de deporterats och tre döttrar planerar uppror. Men i Karams dystopi med poetisk svärta är våldet en plågsam läsning medan Said avväpnar med leksaksvapen. Män som tar sig fram med knytnävar och skjutvapnen framställs som ”de sorgliga”.

Said gör här en djärv och vild satsning, han sätter mycket på spel. Det är en glädje att läsa honom. Romanen har ett tätt språk att sätta bo i, jag som läsare vill flytta in för gott. Var och varannan mening bär på livsvisdomar och ordlekande humor och språket skiftar i tilltal: går från poesi, till drama och vidare till action. Jag tycker mycket om författare som arbetar just så, när omständigheterna förändras ändras också tilltalet. Någon gång blir språket så tätt och liksom sig själv nog och läsaren kippar efter luft. Då öppnar berättelsen upp i omedelbar enkelhet. Det sker när romanhjälten flyttar in hos Madam, en åldrad änka som söker en trädgårdsmästare till sin förvildade park. Varde luft och ljus!

Tyvärr uppstår problem eftersom Svarttupparna finansierar den nationalromantiska parken, och Madam som blivit en ställföreträdande mamma klär upp sin inneboende i makens avlagda kostym. Var går gränsen mellan omsorg och övergrepp? Vår hjälte tvingas dra vidare och hamnar i ett romanslut som är en melodram.

Inte ens ett återvändande till rötterna innebär med automatik gemenskap. Den som levt på flykt har ett kluvet hjärta. Att bästa vännen följt med innebär förstås lindring.