På drift i Nuuk

Niviaq Korneliussen BOKEN. Homo Sapienne. Övers Jonas Rasmussen. Leopard.

Alkoholen flödar, liksom språket, i Niviaq Korneliussens debutroman "Homo Sapienne". Den är något så ovanligt som en grönländsk roman i hbtq-miljö. I huvudstaden Nuuk befinner sig fem unga människor på drift mellan uppbrott och förankring, mellan identiteter med avseende på allt från nationell hemmahörighet till sexuell läggning.

Inuk, som är i tjugoårsåldern, pendlar till exempel mellan homofobi och utlevd homosexualitet, och flyr till Danmark efter en erotisk förbindelse med en manlig parlamentariker. Från sin brådstörtade exil skriver han långa kärleksfulla brev till sin syster Fia, som i sin tur lämnar inte bara sin ack så snälle man utan hela heteronormen bakom sig och förälskar sig i Sara.

Att redogöra för alla förbindelser som hinner knytas och lösas upp på romanens knappa 150 sidor skulle uppta hela recensionen. Perspektivet pendlar mellan de inblandade och berättelsen rör sig från grönländsk miljöbeskrivning när nätterna ljusnar till korthuggna scener från nerspydda toaletter och ursinniga uppgörelser med kärlekens omöjlighet. Gärna interfolierat med engelska fraser, hashtags, sms-tablåer och citat från Joan Jett and the Blackhearts och Pink. Ibland är det effektivt, andra gånger blir det nästan tillkämpat ungt.

Den som väntar sig en politisk genomlysning av Grönlands historiska relation till Danmark får läsa mellan raderna. Som en av karaktärerna uttrycker det: ”Enough of that postcolonial piece of shit”. "Homo Sapienne" är och vill vara en roman om i synnerhet lesbisk kärlek, med mer än ett förhinder.

När "Homo Sapienne" gavs ut på grönländska 2014 var författaren tjugofyra år. Att den året därpå skulle nomineras till Nordiska Rådets Litteraturpris hade hon knappast räknat med.