Brantelid spelade alerat och elegant

Academy of St Martin in the Fields KONSERT · KLASSISKT. Tomo Keller, violin och musikalisk ledning; Andreas Brantelid, cello; Xavier de Maistre, harpa. Malmö Chamber Music Festival. Malmö Live 20/9.

Ett gästspel av den ärevördiga (snart 60 år) London-orkestern Academy of St Martin in the Fields är ägnad att utgöra en höjdpunkt i varje klassisk musikfestival. När hela parketten på Malmö Live fylls tycks också publiken vara fullt och lyckligt medveten om aftonens konstnärliga tyngd.

Definitionsmässigt är det väl en smula hår­draget att inordna en konsert med drygt ett tjog musiker under rubriken ”Chamber music”, men jag föreslår att vi ser igenom fingrarna med detta… framträdandet blir ju inte sämre av den omständigheten. Småskaligheten finns ändå på plats – i ensemblens finslipning och finess.

När så cellisten, den handleds­flinke Andreas Brantelid, tar plats för att spela solo i Joseph Haydns violoncell­konsert nr 1 C-dur fullkomnas kvalitets­musicerandet – bättre kan det ju knappast bli! Wienklassisk underhållning på hög nivå.

Brantelid är alert och stilfull, impulsiv och nyansrik i sitt spel. Lyssnaren lever med i tongångarna och gläds åt vitaliteten i överrasknings­momenten. Att Brantelid, enligt vad Sydsvenskan erfar, skall knytas till Malmö musikhögskola som lektor i violoncellspel är en annan glad överraskning.

Haydn hade föregåtts av Bernd Alois Zimmermanns (1918–­1970) Konsert för stråkorkester. En blandning av neoklassicism med kärv udd och en liten dos fördomsfria postmoderna idéer.

Resultatet bars upp av orkesterns engagemang – att den allvarsman som skapat den skarpskurna operan ”Die Soldaten” hade strängar på sin lyra till att komponera denna musik, en mix av expressiva stråk och avspända linjer, hade sina poänger.

Konsertens andra solist, harpisten Xavier de Maistre, tog vid efter paus, i Claude Debussys ”Danses sacrée et profane”. Det nobla och softa franska harp­skimret susade under solistens delikata fingersättningar. Utstuderat graciösa danssteg med elegans – orientaliskt rituella eller parfymerat profana.

Solisten tackade för de ymniga applåderna med variationer över ”Min hatt, den har tre kanter”, även känd som ”Karneval i Venedig”, ett virtuosstycke för bland annat trumpet (välbekant för festivalledaren Håkan Hardenberger). Mycket uppskattat.

Till slut återvände orkestern till wienklassicismen, till den unge Mozarts symfoni nr 9 A-dur. Fullödig attack och livlig spelglädje, friska tempi och härlig dynamik. Slutet gott, allting – precis allting – gott.