Juryn kuppade in ett femte wild card under fredagens kvalfinal i "Idol". Det innebär att det inte blir tolv utan 13 artister som får tävla i höstens fredagsfinaler. – Det här är unikt i "Idols" historia, sade programledare Pär Lernström i programmet.

Efter en hård kvalvecka var det en skara nervösa "Idol"-deltagare som skulle visa juryn och tittarna att just de var värdiga en eftertraktad plats i den fjortonde säsongen. Nadia Cameron var den som inledde kvalfinalen, men juryn var inte imponerade av hennes framförande av Ariana Grandes "No tears left to cry".

– Ungefär 75 procent av låten låg du fel i tonerna, sade jurymedlemmen Anders Bagge.

Däremot golvades juryn totalt av förhandsfavoriten William Segerdahl, som prisades av Anders Bagge.

– Jag blir inte klok på att du som 16-åring kan kännas lika trygg som Ernst Kirschsteiger, sade han.

– Jag tar det som en komplimang, sade William.

Röstningen inleddes först när alla deltagarna framfört sina bidrag, men alldeles innan röstningen skulle ta sin början avslöjade juryn att de tänkte ge en femte deltagare chansen att imponera på tittarna. Den femte blev Sebastian Walldén, som sedan också röstades till final.

– Du är snudd på den mest färdiga artisten vi har i år, sade Anders Bagge.

13 förhoppningsfulla kommer nu att tävla i fredagsfinalerna. Deltagaren Ida Nije fick se sig slagen av William Strid alldeles på mållinjen och skickades hem efter kvalveckan.