Långt mer än mysiga Haydn-fickor

Paul Lewis ALBUM. Joseph Haydn, Piano sonatas nos. 32, 40, 49, 50

Våren 1809 låg Joseph Haydn för döden i sitt hus i Wien. Samtidigt anföll franska trupper staden. Arméer drabbade samman, men Napoleon värderade Haydns musik högt och placerade hedersvakt utanför kompositörens hus. Naturligtvis trängde oväsendet ändå in till den gamle.

Ett och ett halvt sekel senare spelar Tomas Tranströmers diktjag pianomusik av Haydn och känner ”en enkel värme” efter en svart dag: ”Klangen säger att friheten finns / och att någon inte ger kejsaren skatt.” Diktjaget kör ner händerna i sina ”haydnfickor” och ”härmar en som ser lugnt på världen”. Han hissar ”haydnflaggan”, vilket betyder: ”Vi ger oss inte. Men vill fred.”

Haydn som värmens, frihetens, lugnets och fredens musiker? Ja, det ligger något i det, men det där med haydnfickorna riskerar att leda fel. För Haydns musik, åtminstone den bästa, är så mycket mer än bara värme och trygghet. Det tänker jag när jag lyssnar på en inspelning av några pianosonater med den engelske pianisten Paul Lewis.

Ta den märkliga sonaten i C-dur från mitten av 1790-talet. Lika mästerligt som Lewis trollar fram de sköna former och mättade stämningar som Haydn erbjuder i första satsen, lika osentimentalt punkterar han dem med vassa toner och abrupta rytmer. Så understryks att trollkonsterna är just detta, ett sken. Lyssnaren drömmer och vaknar, drömmer och vaknar.

Den förunderliga mellan­satsen är sångbar och smakfullt utsmyckad, jodå. Men små hål och snedsteg låter ana att den egentliga musiken ligger utanför det man hör. På ett ställe, mitt i en melodi, stannar Haydn plötsligt till på en ton och upprepar den med smattrande rytm. Ytligt sett är detta ett helt obefogat tilltag, och också en förnämlig Haydn-­pianist som Hans Leygraf verkar just där vara osäker på vad han ska göra med tonerna. Lewis formar övertygande smattret till ett krampanfall: handen som skulle forma det sköna spritter som av elektriska stötar.

I sin dikt, ”Allegro”, liknar Tranströmer slutligen Haydns musik vid ett glashus på en sluttning där stenarna far: ”Och stenarna rullar tvärs igenom / men varje ruta förblir hel.” Här är musiken inte längre någon ficka, och heller inte en mysigt inredd bunker där stenarna far obemärkta förbi. Nej, från husets inre ser man klart vad som sker, och stenarna far ju också rakt igenom och blir därmed del av musiken. Ändå håller rutorna. Bilden är med rätta en av Tranströmers mest berömda, men när Lewis spelar sonatens sista sats framstår den som alltför idealiserande.

I denna sista och i grunden enkla sats har Haydn komponerat in små ”fel”. Dem gör pianister gärna lustigheter av, för Haydn är känd för att ha varit humorist. Lewis gör en mer dramatisk tolkning: stenarna rullar genom huset och rutorna krossas. Men musiken börjar också ständigt om. Den lagar det trasiga och tar ny fart.

Med denna sonat, förmedlad av Paul Lewis, ställer sig Haydn mitt i världen med en lektion i drömmeri, uppvaknande, misslyckande och reparationsarbete. En liten kurs i grundläggande mänskliga färdigheter, alltså.