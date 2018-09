Molly Sandén tolkar Ed Sheeran

Molly Sandén släpper låten "Kär i din kärlek", som både är en nyversion av hennes egen "Ingen som jag" och en tolkning av Ed Sheerans "Shape of you".

“Jag dog för 'Shape of you' redan när jag hörde den första gången på en flygplats i New York. Jag började direkt nynna på den och fundera över hur den skulle låta på svenska. Jag satt sedan hela flygresan och försökte översätta den på mitt eget sätt", säger Molly Sandén i ett pressmeddelande.

"När jag senare visade texten för min producent Victor Thell höll han med om att den förtjänar en version på svenska. Vi tog över Spotifys studio i Stockholm och gick loss med några musiker i mitt band för att få den att låta som om den varit med på min platta Större.”

Låten "Ingen som jag" finns med på Sandéns tredje studioalbum "Större" som släpptes i våras. Hennes debutalbum "Samma himmel" kom 2009 och tre år senare släpptes "Unchained". 2016 medverkade Sandén i Melodifestivalen med låten "Youniverse" och förra året ledde hon tillsammans med Farah Abadi och Kalle Zackari Wahlström "Musikhjälpen".