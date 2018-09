Mumford & Sons hyllar mansfria festivalen

Mumford & Sons är tillbaka – och det är deras banjo också, till viss del. Det nya albumet "Delta" släpps i vinter men redan nu finns singeln "Guiding light" ute. – Många av instrumenten vi höll oss borta från på "Wilder minds" är tillbaka, men det är de elektroniska också, säger Marcus Mumford till TT.

Under arbetet med sin fjärde skiva har Mumford & Sons-medlemmarna tillbringat mer tid hemma än tidigare. Det har påverkat låttexterna som enligt Marcus Mumford, bandets sångare, är deras känslomässigt råaste någonsin.

– Det övergripandet temat har varit att möta problem som vi har haft tidigare, från döden till depressioner, säger Marcus Mumford till TT.

Bandet befinner sig fortfarande i studion för en sista inspelningsvecka, sedan ska "Delta" fara till New York för att mixas. Men redan nu finns singeln "Guiding light" att höra – att den är först ut från skivan ska dock inte tolkas som att den gick snabbast att göra.

– Vi kämpade med den länge, försökte få till så att rytmen, trummorna och versen skulle funka tillsammans med den akustiska gitarren och banjon, men till slut lyckades vi, säger Mumford och fortsätter:

– Jag minns fortfarande dagen då vi fick ordning på det, det var som att något sade klick och jag kände att vi var någonting stort på spåren. Men det var ganska sent i processen... ett helt år efter att låten skrevs.

Mumford & Sons släppte debutalbumet "Sigh no more" 2009 och har sedan dess varit starkt förknippade med sitt då typiska banjosound. Men när tredje skivan "Wilder mind" kom 2015 var det akustiska som bortblåst.

Nu har de släppt på alla regler och banjon är tillbaka, även om den inte är det bärande instrumentet.

– Det blev en längre och mer utmanade process eftersom vi var öppna för flera alternativ nu, säger Mumford.

– Vi har aldrig experimenterat så mycket med ett album som med det här.

"Delta" spelas in i The Church Studios i London och produceras av den femfaldige Grammyvinnaren Paul Epworth som tidigare jobbat med artister som Adele, Coldplay, U2 och svenska Peter Bjorn and John.

– Så fort energin tryter är han där och skruvar upp den igen, han är en riktig cheerleader. Han tycker att man ska testa alla idéer man han, men han skulle aldrig kompromissa med sin smak eller integritet. Det är en svår balans men han klarar den så bra, säger han.

Med start i november drar bandet ut på en omfattande turné och Marcus Mumford lovar att Sverige finns med bland stoppen.

– Vi prioriterar verkligen att komma tillbaka till Sverige. Det är inte bara något jag säger, vi älskar verkligen att spela där. Vi kommer definitivt till Sverige!

Han talar varmt om bandets relation med Sverige och publiken här. Han minns roliga spelningar på Way Out West i Göteborg och på Debaser Slussen i Stockholm – samt ett lyckat frisörbesök i Stockholm där de "verkligen vet vad som är trendigt".

Bandet reagerade dock starkt när de fick hörda om våldtäktsanmälningar som gjordes efter Bråvallafestivalen där de uppträdde för två år sedan. I ett Facebookinlägg hotade de med att bojkotta festivalen om de inte tog tag i problemet men hörde, vad Marcus Mumford vet, aldrig något från arrangörerna angående det.

För TT berättar han att han känner till den mansfria festivalen Statement som ordnades i sommar och är nyfiken på att höra hur resultatet blev. Svar: Inte en enda polisanmälan.

– Det är fantastiskt! Väldigt vackert. Det är kanske inte någonting att fortsätta med i längden, det låter som något slags segregation. Men att det arrangerades just nu känns riktigt häftigt.

– På sätt och vis önskar jag att jag kunde ha varit där – samtidigt som jag är glad att jag inte fick det.