The man who stole Banksy: Vilket värde har gatukonst?

Mattias Oscarsson ser en underhållande dokumentär.

The man who stole Banksy BIO. DOKUMENTÄR. Storbritannien, Italien, 2018. Regi: Marco Proserpio. Med: Iggy Pop (berättarröst), Stephan Keszler, Sami Zarour. Åldersgräns: 15 år. Längd: 1.33.

Gatukonst är oftast illegal, i lagens ögon vandalisering. Men vad händer när gatukonstnärer som britten Banksy och italienaren Blu trots sina hemliga identiteter blir världsberömda, och deras verk blir bortforslade eller stulna för att säljas vidare? Bibehålls det konstnärliga värdet om verket rycks ur sitt sammanhang? Och vad händer när myndigheterna, medvetna om att exempelvis en Banksy drar turister, börjar skydda och konservera gatukonsten? Är inte en av poängerna just dess flyktiga natur?

I dokumentären "The man who stole Banksy" får vi se upptagningar av hur Blu lät förstöra sina enorma muralmålningar då han insåg att de riskerade att hamna på museer eller snofsiga gallerier. En protesthandling, ett långfinger, mot den etablerade konstvärlden och dess institutioner – helt i linje med hans konstnärskap.

Men "The man who stole Banksy" kretsar främst kring Banksy och de verk som han 2005 sprejade på, och i närheten, av Israels barriär på Västbanken. De är underhållande och vassa satiriska bilder med Israels ockupation i kikarsiktet. Alla bilder har dock inte fallit i god jord, bland annat den där en israelisk gränsvakt kontrollerar en åsnas papper; ett utslag av brittisk ironisk humor som har gått över huvudet på många då de tror att Banksy liknar palestinierna vid djur.

I filmen får vi följa hur en lokal affärsman monterar ner den fyra ton tunga betongväggen med målningen. Väggen skeppas sedan till ett auktionshus i Los Angeles. Medan palestinska konstvetare protesterar.

Regissören Marco Proserpio vill ifrågasätta om man överhuvudtaget kan sätta ett monetärt värde på ett konstverk, och "The man who stole Banksy" är gedigen, tankeväckande och underhållande – med Iggy Pop som dragplåster i rollen som berättarröst.

Men den bästa filmen om Banksy, gatukonst och konstvärldens absurditeter förblir Banksys egen mästerliga fejkdokumentär "Exit through the gift shop" (2010) – betydligt vassare och mer mångbottnad än den här filmen. Se "The man who stole Banksy" som ett komplement.