Tårgasattack mot polisstation

Polisstationen i Gävle utsattes för ett attentat under natten till lördagen.

Vid 01-tiden kastade en okänd gärningsman in en tårgasgranat in i garaget till arrestintaget.

– En polisbil var på väg in i arrestintaget och garagedörren öppen när en gärningsman kastade in en tårgasgranat in i garaget efter bilen, säger Pär Olsson, RLC-befäl vid polisregion Mitt.

Ingen polispersonal skadades men röken spreds in i intagsgaraget och till viss del in i arrestintaget så räddningstjänsten kom till platsen för att vädra ut röken.

– Vi har upprättat en anmälan om sabotage. I övrigt kan vi inte kommentera utredningsläget men vi jobbar intensivt med utredningen nu, säger Pär Olsson.