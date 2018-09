Tonsäker tolkning av Monica Zetterlunds liv

Både lekfullt och respektfullt på en gång, skriver Elin Wrethov.

Monicas vals Teater. Av Klas Abrahamsson. Regi Heinrich Christensen. I rollerna: Mari Götesdotter, Magdi Saleh, Hans-Peter Edh, Linn Mildehav, Sven Boräng, Johannes Wanselow, Katarina Lundgren-Hugg. Malmö stadsteater, spelas på Hipp t o m 1 november.

Ska erkännas att det var med viss skepsis jag vandrade iväg till Stadsteaterns senaste. Vad mer finns att säga som inte redan sagts i filmer, dokumentärer och böcker? Hur mycket går att krama fram ur ett människo- och artistöde?

Men det tar inte lång tid att omvärdera. Det här visar sig vara en personlig, pigg och oerhört vacker iscensättning av delar av Monica Zetterlunds liv.

Hopknycklad i en storblommig fåtölj sitter inledningsvis en åldrad version av Monica, förkroppsligad av Mari Götesdotter, och spottar iväg sarkasmer så det stänker om det, båda över henne själv och andra.

Mari Götesdotter gör rakt genom en enastående insats. Inte bara för att hon stundtals är riktigt lik originalet, utan för att hon bygger upp en mångfacetterad person, som utvecklas från rastlös tonåring med tung värmlandsdialekt till trotsig kvinna i en mansdominerad musikvärld och slutligen cynisk hemmasittare. Allra bäst är hon som medelålders och äldre.

Föreställningen lyckas vara både lekfull och respektfull på samma gång. De största snaskigheterna, alkoholmissbruket, förhållandena, gestaltas snarare än uttalas. Den icke närvarande dottern, blir närvarande just i sin frånvaro, först på slutet dyker hon upp på scen.

Navet är så klart musiken, fysiskt i form av det fyra personer starka jazzbandet med saxofonisten Benjamin Koppel i spetsen. Musikerna rullas fram och tillbaka på scenen men är hela tiden närvarande.

Mari Götesdotter själv är en stabil sångerska, även om hennes röst i första akten försvinner något.

I förordet beskrivs föreställningen Monicas vals som ett drömspel, fragment och minnen utan ordning. Ändå är första akten väldigt linjärt berättad. När Monica väl klivit upp ur den där fåtöljen blir det tillbakablickar till ungdomsåren, dotterns födelse, telefonistjobb, de första stora spelningarna och USA-resan.

Det går undan. Visa personer fladdrar förbi bara som namn och för den som inte är jättebekant med sin Monica eller var ung på 60-talet kan det nog vara svårt att hänga med. Där kunde de skalat i historien ytterligare.

Hetsen lättas lite av musiken och den kommenterande, androgyna ensemblen. Om det finns en tanke med att låta en del av mansrollerna spelas av kvinnor och tvärtom, går den mig förbi. Men det ger ett surrealistiskt, och för all andel drömskt anslag.

I andra akten är handlingen mer uppbruten. Redovisandet läggs åt sidan och musikerna jagar på som jazzfuirer i takt med att Monicas liv faller samman. Men the show must go on och det bjuds samtidigt på ett par sprittande shownummer, med klassiker som som Gröna små äpplen, Vi passar så bra isär och så klart Moncias vals.

Överlag samspelar manus, koreografi, scenografi, ljus och musik på ett imponerande sätt och med Monicas vals har Malmö stadsteater satt en alldeles egen ton till sagan om jazzdrottningen.

När Mari Götesdotter i slutet klär av attributen, peruken, glasögonen, känns Monica Zetterlund faktiskt mer levande än på länge.